菊梓喬獲批40歲先出現真命天子 狠撇清與保錡關係

歌手菊梓喬與保錡的戀情狀況撲朔迷離，昨晚（20日）她以女僕造型及雀斑妝出席慈善活動，她表示因賀爾蒙失調致臉上長滿粒粒，故以雀斑妝去遮蓋臉上瑕疵，又指靠中醫治療及按摩，現時情況已穩定不少，並自爆醫師指她因心亂而影響賀爾蒙，問到是否因情心亂？她否認：「因為搬屋，令心情好亂，依家已經搬完。（你搬屋係咪為咗避保錡？）我舊居加租，冇能力再住，依家嗰度大咗租金又平咗。搬咗去一個自己鍾意嘅地方，係風水屋，風水師話我會行20年運。（感情方面有冇運？）風水師冇講，不過佢話結婚同真命天子會喺我40歲中會出現。」問到最近拍拖的保錡不是真命天子？她強調：「40歲中先係，我依家唔需要拍拖，想多啲工作。」又指疫情期間零收入，難得現在收入回復正常。提到她被網民拍到跟保錡在深圳拍拖，她即時扮傻表示不知道來迴避，她直認跟對方聯絡，笑言若對方請食飯會應約，揚言接受不了由女生請食飯，又自爆近期獲異性請食飯。

另外，提到吳卓羲接受訪問時不慎爆粗，她撐對方只是不小心，屬小事一則，又謂自己平時跟朋友說話也很粗魯，不時擔心出鏡時會說錯話。

菊梓喬因賀爾蒙失調致臉上長滿粒粒。

菊梓喬話風水師指勆真命天子會喺40歲中出現。

仲話依家唔需要拍拖。