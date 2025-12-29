花500 萬台幣買一個「菜籃」？香奈兒購物籃包拍出天價全網傻眼！

（圖／翻攝自小紅書）

如果只看外型，這咖真的很容易被誤會是超市隨手拎的金屬購物籃，但它在拍賣會上的身價，直接讓全網倒吸一口氣！

原來這款來自香奈兒的「購物籃包」，近日在佳士得拍賣會上以約15.24萬美元成交，換算新台幣逼近500萬元，也刷新了品牌非經典包款的拍賣紀錄，難怪網友第一反應全是：「這不就是菜藍嗎？」

但真正讓藏家願意出到這個價位的，從來不是外型可不可愛，而是它背後的時代意義！原來這款「購物籃包」出自2014年香奈兒秀場，是卡爾·拉格斐操刀的經典話題之作，當年直接把大皇宮變成「香奈兒超市」，連牛奶盒、購物袋都印上雙C，這只金屬籃包正是整場大秀的靈魂單品。

再細看材質就知道它一點都不普通，包身以鍍銀金屬結構結合黑色羊皮細節，手工複雜度極高，並非量產設計！更關鍵的是，全球數量不到50只，且從未復刻，市場流通極少，幾乎等同時尚史的實體切片。對收藏家來說，買的不是一個包，而是一個無法再被複製的年代。

所以這咖「菜藍」，與其說是日常包款，不如說是把高級時裝的幽默、反諷與實驗精神直接拎在手上！當時尚走到極端，本來就不再只談實用，而是誰能代表一個時代。也難怪這只看似超市等級的購物籃，最後卻成了拍賣場上最昂貴、也最具話題性的存在。

