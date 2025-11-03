華促日將有關實體 移出出口管制最終用戶清單

外電報道,歐盟正考慮一項新的貿易措施,將要求部分中國出口商在向歐盟出口特定商品時,向歐盟的儲備庫供應關鍵的原物料。知情人士透露,這項被官員稱為「實物」關稅的條款,是歐盟正在考慮的,若無法通過外交途徑解決中國對關鍵投入品出口管制問題時的若干選項之一。而主管歐盟貿易事務的歐盟委員會正在討論的其他選項,包括對中國依賴的商品和服務實施定向出口限制。據知情人士稱,相關討論仍在進行中,尚未作出任何決定。任何措施都需要獲得歐盟委員會內部的共識,並得到主要成員國的支持。包括德國在內的部分歐盟國家因擔心貿易爭端升級,一直不願對北京採取報復措施。歐盟委員會發言人不予置評。 (BC)

infocast ・ 1 天前