華促日將有關實體 移出出口管制最終用戶清單
【on.cc東網專訊】中國商務部部長王文濤上月30日在南韓慶州會見日本經濟產業大臣赤澤亮正，討論中日經貿關係等議題。中國商務部周日（2日）發布消息，王文濤敦促日方，盡快將中方有關實體移出出口管制最終用戶清單。
王文濤表示，當前單邊主義、保護主義衝擊國際經貿秩序，雙方應相向而行，用好出口管制對話等機制，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。中方希望中日雙方，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，推動區域經濟合作進程，為世界經濟注入更多穩定性。
赤澤亮正表示，日方重視發展對華經貿關係，願與中方構建建設性、穩定的關係，積極開展政策對話，增進理解互信，拓展務實合作，共同維護以規則為基礎的國際經濟秩序。此前報道指，他亦要求中方撤銷對日本水產品的進口限制，並強烈關切中國稀土出口管制。
