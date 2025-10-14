華促消除殖民主義思維 批衍生強權政治

【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國副代表耿爽周一（13日）在聯合國大會第四委員會非殖化議題一般性辯論上發言時表示，毫無疑問，推進非殖化進程、完成非殖化事業，消除殖民主義思維是完善全球治理不可或缺的組成部分。

耿爽指出，殖民佔領雖已結束，殖民體系雖已瓦解，但殖民主義思維仍未消散，由殖民主義衍生出的霸權主義、強權政治仍十分猖獗。他認為，根除殖民主義不僅意味結束有形的軍事佔領與剝削壓迫，更重要的是在思想、政治、經濟、文化等各領域抵制無形的殖民主義思維，剷除殘留的殖民主義遺毒，維護主權平等原則，捍衞國際公平正義。

中方期待會員國共同支持名為《反對一切形式和表現的殖民主義國際日》的決議草案，旨在以設立國際日為契機，推動國際社會銘記殖民主義危害，加速現有非殖化進程，致力終結一切形式和表現的殖民主義。中方亦支持加快推動聯合國17個非自治領土的非殖化進程，願與國際社會加快執行剷除殖民主義國際十年行動計劃；又希望有關各方根據聯合國有關決議，解決馬爾維納斯群島問題。

