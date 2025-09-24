華促立即結束加薩慘劇 約5.5萬個援助食品包運抵

【on.cc東網專訊】加薩戰火持續，今年2月啟運的中國援加薩地帶6萬個食品包中，約5.5萬個已分批運抵，剩餘部分將於近期運至。聯合國安理會應阿爾及利亞、圭亞那、巴基斯坦、塞拉利昂和索馬里的倡議，周四（23日）舉行巴勒斯坦問題高級別會議。中方代表指出，必須立即結束加薩慘劇、緩解約旦河西岸緊張局勢、必須糾正巴勒斯坦遭受的歷史不公、必須維護中東地區和平穩定。

聯合國秘書長古特雷斯表示，以巴衝突進入至暗階段，加薩地區人道危機嚴重，平民遭受極大痛苦，急需停火和人道援助；兩國方案面臨嚴峻挑戰，定居點擴張和非法佔領加劇局勢惡化。他呼籲各方推動建立巴勒斯坦國，強調和平必須基於國際法。巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾重申，承認巴勒斯坦國是對巴人自決權的支持，不是恩賜而是正當權利。中國常駐聯合國副代表耿爽大使敦促以色列立即停止在加薩的一切軍事行動，履行佔領方的國際人道法義務，全面恢復人道物資准入。他呼籲以色列立即停止在約旦河西岸的定居點活動，遏制定居者暴力，撤銷對巴勒斯坦經濟活動的限制。

廣告 廣告

中國政府經由約旦援助加薩地帶的6萬個食品包於2月啟運，其中三成於3月初運抵，但以色列隨即宣布禁止周邊國家運送人道主義物資進入加薩。直至7月，約旦哈希姆慈善組織車隊才陸續獲准進入加薩，卻仍面臨嚴格安檢盤查、物資被扣留口岸、車隊遭襲擾等問題。約旦哈希姆慈善組織秘書長侯賽因·謝卜利向內媒表示，感謝中國政府為加薩人民提供的幫助，該組織會盡最大努力將這批物資全部送達。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】