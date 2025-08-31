新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
華兩部門連發涉菲領事和留學預警 倡加強防範
【on.cc東網專訊】中國外交部和教育部上周六（30日）連發涉菲律賓的領事預警和留學預警，提醒中國公民加強防範。
據外交部領事直通車公眾微信號消息，外交部提醒在菲及擬赴菲中國公民防範安全風險，指近段時間以來，菲律賓社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。外交部和駐菲律賓使領館提醒在菲中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全意識，加強自我防護，避免前往治安混亂地區，確保人身和財產安全；並建議擬赴菲中國公民做好安全風險評估，謹慎規劃出行安排，如遇緊急情況，應及時報警並聯絡駐菲使領館求助。
教育部另發布2025年第3號留學預警，指近段時間以來，菲律賓針對中國公民的惡性案件持續多發，當地治安形勢和留學環境不佳。教育部再次提醒近期擬赴菲留學人員進一步加強風險評估，切實增強防範意識，謹慎規劃留學安排。
