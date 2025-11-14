華公布證監會主席訪法巴 疑間接否認請辭傳聞

【on.cc東網專訊】英媒周四（13日）引述消息人士稱，中國證監會主席吳清因健康原因，已提出辭職，官方未有回應。但中國證監會官網當晚隨即發布新聞稿，公布吳清周一（10日）至周四訪問法國與巴西的消息，並發布多張出訪會談照片，外界將之解讀為間接否認請辭傳聞。

據證監會官方消息，吳清周一至周四訪問法國巴黎和巴西里約熱內盧，並與法國金融市場監管局（AMF）主席巴貝特-拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西證監會（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）、委員科波拉（Marina Copola）分別舉行雙邊會談，就法國、歐盟、巴西證券市場監管動態、進一步深化拓展資本市場雙邊務實合作等議題交換意見。

廣告 廣告

在法國和巴西期間，吳清亦與法國興業銀行、法國巴黎銀行、英國巴克萊銀行、瑞銀集團、瑞士百達集團等國際機構投資者，以及在兩國開展業務的中資企業和金融機構代表座談，宣傳解讀中共二十屆四中全會精神和中國資本市場投資機遇，聽取國際機構投資者、中資企業對推進中國資本市場高水平開放的意見建議。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】