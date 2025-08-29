天文台：考慮改發強烈季候風信號
華勒支持9月降息 籲通膨目標恢復至2%
（法新社紐約29日外電）美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天表示，聯準會應在9月貨幣政策會議上降息，以防勞動市場疲軟，同時將通膨率恢復至2%的目標。
華勒在邁阿密的演講中指出，雖然他認為7月就應該降息，但仍希望下一次會議能採取寬鬆貨幣政策以防勞動市場惡化，並把通膨目標拉回2%。
聯準會將於9月16日至17日召開下一次貨幣政策會議。
川普曾多次公開要求降息以促進經濟成長，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）持有不同意見。
利率對美國銀行業與借貸至關重要，華勒呼籲降息的立場與美國總統川普一致。
華勒與聯準會監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）在上次利率會議中皆主張降息，但大多數理事仍選擇維持不變。
華勒是受過訓練的經濟學者，也是川普政府考慮接替鮑爾的人選。他雖然支持降息，但仍持續觀察經濟發展的表現。他表示：「我認為9月不需要降息超過25個基點。」
華勒也特別強調，如果9月5日公布的就業報告顯示經濟明顯轉弱，通膨依舊處於可控範圍，他對降息幅度的看法可能會有所改變。
