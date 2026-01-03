華去年自受美歐制裁俄項目 接收22批液化天然氣

【on.cc東網專訊】英媒周五（2日）引述船舶追蹤數據報道，中國去年從俄羅斯兩個受美國和歐盟制裁的液化天然氣出口項目，接收了22批船運液化天然氣。

大宗商品與航運數據平台Kpler和倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，其中一批液化天然氣來自波羅的海沿岸的波爾托瓦亞（Portovaya）液化天然氣項目，其餘均來自北極液化天然氣2號項目。美國和歐盟已制裁這些項目，以遏制俄羅斯入侵烏克蘭後流入該國的收入。

俄媒周四（1日）另報道，俄羅斯中國總商會會長周立群受訪指，今年中俄貿易將實現超過8%的復甦增長，並可能形成新的雙邊合作結構。他認為，增長的基礎包括本幣結算的深化和支付渠道的連續性，如結算份額保持穩定，支付渠道將更暢通。

