華取代德國 首躋身聯合國十大最具創新力國家

【on.cc東網專訊】聯合國周二（16日）公布年度最具創新力國家排名，中國因大力投資研發，首次躋身前十名，取代歐洲最大經濟體德國。

全球創新力指數（GII）調查涵蓋139個經濟體，按78項指標評分。瑞士自2011年以來一直排在榜首，瑞典和美國緊隨其後，中國則排第十。GII顯示，隨着私營部門融資差距迅速縮小，中國有望成為最大的研發支出國。

調查亦顯示，投資縮減為全球創新前景蒙上陰影，今年的R&D 研發成長率料從去年的2.9%放緩至2.3%，而去年的成長率是自2010年金融危機以來的最低水平。中國去年貢獻了約四分之一的國際專利申請，仍是最大申請國，而美國、日本和德國的申請量都略為下跌。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】