華啟動聚變領域國際科學計劃 籲國際共享研究

【on.cc東網專訊】中國科學院「燃燒等離子體」國際科學計劃項目周日（24日）正式啟動，向國際開放包括緊湊型聚變能實驗（BEST）裝置在內多個領先的聚變能實驗裝置及平台，協同攻關科學難題，聚力點燃「人造太陽」。

中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所，向全球開放多個核聚變大科學裝置平台，通過設立開放科研基金、資助高頻次專家互訪交流、搭建聯合實驗平台等，圍繞聚變物理前沿問題開展合作研究。來自法國、英國、德國等10多個國家的聚變科學家，共同簽署發布了《合肥聚變宣言》，倡導開放共享與合作共贏精神，鼓勵各國的科研人員到中國開展聚變合作研究。

合肥物質科學研究院副院長宋雲濤表示，聚變裝置實驗研究將要進入燃燒等離子體的新階段，這是聚變工程研究的關鍵，意味核聚變像「火燄」一樣，由反應本身產生的熱量來維持，是未來持續發電的基礎。BEST裝置作為中國下一代「人造太陽」，建成後將進行氘氚燃燒等離子體實驗研究，驗證其長脈衝穩態運行能力，力求聚變功率達到20兆瓦至200兆瓦，實現產出能量大於消耗能量，演示聚變能發電。

