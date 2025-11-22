搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
華囚犯涉買通曼谷獄警 獲安排性服務
【on.cc東網專訊】泰國曼谷中央監獄近日爆出懷疑貪污案件，有獄警收取高達7位數字賄賂，向被關押在內中國重犯提供各種VIP待遇，甚至安排華籍性工作者提供性服務。泰國獄政廳周五（21日）公布已調離相關人員，同時聯同多個部門調查。
獄政廳稱，由於收到線報，執法人員周日（16日）採取突擊搜查行動，在獄中發現大量電器用品之餘，亦檢獲刀具及打火機等違禁品，另在密室起出使用過避孕套及沾有精液紙巾，已把相關證物送往接受脫氧核糖核酸（DNA）檢驗。經初步調查，獲安排進入監獄性工作者包括中國女模特兒。
泰媒報道，監獄長及另外19名獄警已被調職。獄政廳證實，在突擊檢查行動中發現有監獄職員涉及違法行為，已安排監獄長調到總部執行其他職務。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 15 小時前
英國政府為高收入者開闢永居快車道 年薪超12.5萬鎊三年即可申請
【彭博】— 英國內政部長Shabana Mahmood表示，高收入者將獲准最快三年便可申請在英國永久居留；政府希望防止高技能人才因其限制移民的政策而被拒之門外。Bloomberg ・ 2 天前
日本華裔議員稱東京應與美國聯手反制中國 北京不太可能打出稀土牌
【彭博】— 一位已遭中國禁止入境的日本議員表示，日本應該利用與美國的同盟關係來反制中國的威脅，而不是僅僅尋求快速妥協，這會導致長期損失。Bloomberg ・ 1 天前
吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國客退票潮 日恐失94億消費
彭博報道，中國旅遊數據研究機構China Trading Desk最新數據顯示，自從中國提醒公民避免前往日本以來，12月底前原先安排從中國前往日本的144萬個行程中，已取消了約30%。該機構指出，其中約70%是由於近期出發的航班被取消或延誤，卻沒有出現新的預訂。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
行李不見、客艙冒煙、乘客被綁等等，都是全球最差航空公司的真實寫照。英國數位行銷公司Click Intelligence最新公布「全球航空公司顧客不滿指數」報告，揭示全球最讓乘客頭痛的航空公司排行榜。美國航空（American Airlines）以極低的乘客體驗分數奪下「最差航空」之名，而亞洲唯一上榜的則是廉航巨頭亞洲航空（AirAsia），大家選購機票時，要三思？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
移民政策｜英證實BNO「5+1」維持不變 惟英語要求須達B2 另設入息條件及有報稅紀錄
英國再次收緊移民政策，宣佈將移民申請永久居留門檻，由現時須居滿5年延長至10年，甚至最長20年。不過，英國政府...BossMind ・ 1 天前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
「機艙老鼠」阿布扎比抵港航班偷信用卡 52歲內地漢被捕
機場警區發生盜竊案。 昨日（20日）一班由阿布扎比飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報後到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名52歲的內地男子，他現正被扣留調查。調查顯示，該名男子懷疑盜取機上兩名乘客的信用卡。案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進am730 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 16 小時前