華囚犯涉買通曼谷獄警 獲安排性服務

【on.cc東網專訊】泰國曼谷中央監獄近日爆出懷疑貪污案件，有獄警收取高達7位數字賄賂，向被關押在內中國重犯提供各種VIP待遇，甚至安排華籍性工作者提供性服務。泰國獄政廳周五（21日）公布已調離相關人員，同時聯同多個部門調查。

獄政廳稱，由於收到線報，執法人員周日（16日）採取突擊搜查行動，在獄中發現大量電器用品之餘，亦檢獲刀具及打火機等違禁品，另在密室起出使用過避孕套及沾有精液紙巾，已把相關證物送往接受脫氧核糖核酸（DNA）檢驗。經初步調查，獲安排進入監獄性工作者包括中國女模特兒。

廣告 廣告

泰媒報道，監獄長及另外19名獄警已被調職。獄政廳證實，在突擊檢查行動中發現有監獄職員涉及違法行為，已安排監獄長調到總部執行其他職務。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】