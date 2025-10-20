三號風球至少維持至周二下午 6 時
華團夥利用禮品卡洗錢 美消費者損失逾10億美元
【on.cc東網專訊】美媒上周六（18日）報道，中國有組織犯罪集團建立一個洗錢網絡，利用美國零售商、移動支付平台和加密貨幣來竊取和轉移財富，形成美國資本外流的隱藏渠道。犯罪分子會盜用美國消費者的充值禮品卡，在美購買高價值商品後運往中國轉售牟利，並實現資金轉移和「洗白」。
美國國土安全調查局（HSI）人員透露，在代號「紅鈎計劃」的執法行動中發現，中國境內的犯罪分子通過微信平台，成批購買被盜的禮品卡卡號，使用加密貨幣支付，並用卡內資金充值手機錢包。在美團夥再利用這些移動支付平台，購買iPhone、手提電腦等需求高的電子產品，利用兩國貿易往來運至中國，以原價兩至三倍的價格轉售後賺取差價。
HSI助理主管特工帕克斯（Adam Parks）指出，這些犯罪團夥最終目的是套現通過欺詐或其犯罪活動竊取的資金，中美貿易關係給了他們完美的出路。他們開展大規模短訊詐騙以盜刷銀行卡，透過發送假的過路費、郵費或速遞通知，將收訊人引導至偽裝支付網站並輸入個人資料，從而竊取資金。過去兩年，上述團夥已造成美國消費者逾10億美元（約78億港元）相關損失。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
網民熱議｜廣州農商行要求員工退回3年過節費 第一期先還2,500 剩餘的每月人工扣
過時過節收到公司的節慶禮金禮品，都算是騾仔生涯的些少安慰，但內地有銀行竟傳出要求員工退還過節費，而且是分階段退...BossMind ・ 8 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
美軍再打擊毒品恐怖分子 哥倫比亞總統斥侵犯主權
（法新社波哥大18日電） 美國總統川普證實美軍在其針對「毒品恐怖分子」的軍事行動中再次發動襲擊之後，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天指控華盛頓侵犯其國家主權並殺害一名漁民。哥倫比亞總統裴卓在社群平台X上表示：「美國政府官員在我們的領海內犯下謀殺罪並侵犯了我們的主權。法新社 ・ 1 天前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廉署起訴空運物流公司高層與承辦商 涉貪110萬美元簽訂包機協議
廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌同意收受及提供賄款逾110萬美元(折合逾850萬港元)，以向該空運物流公司提供空運服務。兩名被告獲廉署准予保釋，案件今午在西九龍裁判法院提訊。 被告李耀榮(74歲)，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司及中新時代國際貨運代理有限公司am730 ・ 7 小時前
王丹父親王憲曾逝世 北大孢粉學家享年 90 歲 嘆無法給父母送終：極大遺憾｜Yahoo
八九六四後流亡海外的學運領袖王丹，發文公布父親王憲曾今日（20日）凌晨逝世，享年 90 歲。王丹指父親昨深夜突然心肌梗塞，緊急送院，惜搶救無效，至今日凌晨離世。王丹的母親王凌雲於2021年離世，對於父母相繼辭世，王丹形容，無法給父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀。他透露日前已拍攝影片，祝賀父親 90 歲生日，但父親最終無法觀看這個畫面，概嘆「真的很不甘心」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 26 分鐘前
德央行倡歐對華貿易打強硬牌
身兼歐洲央行管理委員會委員的德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）表示，歐洲在與中國的貿易往來，必須採取更具攻勢的方式，以保護自身及其企業的利益，但歐洲需要避免與中國打貿易戰，應該保持對話，但也需要保護自己的市場。歐洲應該以更有自信的方式出牌，因為對歐洲而言，最重要的市場就是歐洲本身。信報財經新聞 ・ 16 小時前
立法會選舉︱田北辰不競逐連任 累計 16 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 天前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
楊耀松長子：恒生私有化屬多贏 家族持股逾半世紀 嫌「搵食」瓣數少轉型慢
有「工廈大王」之稱的楊耀松及其家族，持有恒生銀行（0011.HK）股份逾半個世紀，其長子楊國佳繼承父親投資後，亦一直視恒生為長線收息股，從沒減持。對於滙控（0005.HK）斥資千億元擬私有化恒生，楊國佳接受本報訪問時表示滿意作價，並會支持建議，認為此舉是多贏方案，又坦言恒生多年來主力「靠磚頭（物業抵押）做工商企業放貸，搵食瓣數唔夠多，轉型亦唔夠快」，私有化交易反映了「香港商業房地產神話熄滅」的結果。信報財經新聞 ・ 17 小時前
結業潮｜文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業 一分店正洽談但不樂觀 九龍東月內開新店
坐擁多間分店的連鎖生活雜貨店「文具佬生活百貨」，預告兩間分店將分別於年底和明年初結業，亦有一間租約屆滿的分店正在洽談但情況不容樂觀。不過，文具佬同時亦透露今個月會在九龍東開設新分店，新界西相信也在開店之列。am730 ・ 1 天前
西甲｜多場比賽球員棄戰15秒 抗議安排海外賽
西甲多場比賽出現球員開賽後停戰15秒抗議，原因是西班牙足球員協會（AFE）發起了行動來抗議西甲將維拉利爾對巴塞隆拿的比賽安排在美國舉行。 隨着周五（17日）奧維夕對愛斯賓奴的比賽發起抗議以來，包括巴塞隆拿對基羅納以及馬德里體育會對奧沙辛拿，邋有西維爾對馬略卡及維拉利爾對貝迪斯都有類似的抗議行動。球員在開賽的15秒am730 ・ 7 小時前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 22 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前