華團夥利用禮品卡洗錢 美消費者損失逾10億美元

【on.cc東網專訊】美媒上周六（18日）報道，中國有組織犯罪集團建立一個洗錢網絡，利用美國零售商、移動支付平台和加密貨幣來竊取和轉移財富，形成美國資本外流的隱藏渠道。犯罪分子會盜用美國消費者的充值禮品卡，在美購買高價值商品後運往中國轉售牟利，並實現資金轉移和「洗白」。

美國國土安全調查局（HSI）人員透露，在代號「紅鈎計劃」的執法行動中發現，中國境內的犯罪分子通過微信平台，成批購買被盜的禮品卡卡號，使用加密貨幣支付，並用卡內資金充值手機錢包。在美團夥再利用這些移動支付平台，購買iPhone、手提電腦等需求高的電子產品，利用兩國貿易往來運至中國，以原價兩至三倍的價格轉售後賺取差價。

HSI助理主管特工帕克斯（Adam Parks）指出，這些犯罪團夥最終目的是套現通過欺詐或其犯罪活動竊取的資金，中美貿易關係給了他們完美的出路。他們開展大規模短訊詐騙以盜刷銀行卡，透過發送假的過路費、郵費或速遞通知，將收訊人引導至偽裝支付網站並輸入個人資料，從而竊取資金。過去兩年，上述團夥已造成美國消費者逾10億美元（約78億港元）相關損失。

