華在東亞海域部署大量艦艇 一度逾百艘

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致與中國大陸關係惡化之際，英媒周四（4日）引述消息人士和情報報告指，陸方正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度超過100艘，是歷來規模最大的海上力量展示。台方回應指，運用聯合情監偵手段，可有效掌握解放軍動態，並適切應對。

該地區4名安全官員透露，陸方艦艇已在從黃海南部經東海延伸至有爭議的南海以及太平洋的海域集結，行動規模超過去年12月大規模海軍部署，當時台灣為此提升警戒等級。截至周四上午，該地區仍有超過90艘陸方艦艇活動。雖然解放軍並未宣布任何經正式命名的大規模演習，但目前正值其傳統上的軍演旺季。報道指，大陸正以今次史無前例的部署來測試各方反應，數量遠超其國防所需，為各方帶來風險。

另有官員指出，大陸自上月召見日本駐華大使金杉憲治，就高市涉台言論提出嚴正交涉後，便開始對該區派遣較以往更多的艦艇。日本自衞隊拒絕具體評論陸方部署，稱尚未就相關活動急增作出評估，但相信解放軍正透過增強海軍實力，尋求提升在更遠海空域行動的能力。

