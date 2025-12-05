精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
華在東亞海域部署大量艦艇 一度逾百艘
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致與中國大陸關係惡化之際，英媒周四（4日）引述消息人士和情報報告指，陸方正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度超過100艘，是歷來規模最大的海上力量展示。台方回應指，運用聯合情監偵手段，可有效掌握解放軍動態，並適切應對。
該地區4名安全官員透露，陸方艦艇已在從黃海南部經東海延伸至有爭議的南海以及太平洋的海域集結，行動規模超過去年12月大規模海軍部署，當時台灣為此提升警戒等級。截至周四上午，該地區仍有超過90艘陸方艦艇活動。雖然解放軍並未宣布任何經正式命名的大規模演習，但目前正值其傳統上的軍演旺季。報道指，大陸正以今次史無前例的部署來測試各方反應，數量遠超其國防所需，為各方帶來風險。
另有官員指出，大陸自上月召見日本駐華大使金杉憲治，就高市涉台言論提出嚴正交涉後，便開始對該區派遣較以往更多的艦艇。日本自衞隊拒絕具體評論陸方部署，稱尚未就相關活動急增作出評估，但相信解放軍正透過增強海軍實力，尋求提升在更遠海空域行動的能力。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
下周減息成定局 高盛：2026年底前利率恐跌穿3%
最新交易數據顯示，交易員正以空前力道押注 Fed 將進一步減息，而 Fed 下一任主席人選的爭議更令市場神經緊繃。鉅亨網 ・ 1 小時前
歐盟斥35億美元搶關鍵礦產 擺脫對中國依賴
據《華爾街日報》周三 (3 日) 報導，歐盟推出 35 億美元計畫確保關鍵原物料供應，因應中國掌控稀土帶來的供應鏈風險。該計畫將設立監控中心、加速重要專案，並尋求透過回收或出口管制將更多礦產留在歐盟境內。鉅亨網 ・ 1 天前
中國GPU新貴摩爾線程 散戶認購倍數創三年來之最
【彭博】— 中國圖形處理器(GPU)設計廠商摩爾線程周五即將上市。此前作為上海科創板今年最大的IPO項目，摩爾獲得了散戶的強勁申購，凸顯中國投資者對於本土人工智能晶片行業的信心。Bloomberg ・ 3 小時前
野村料技術追上美國 偏好雲計算機械人 中資科技股受捧 再迎DeepSeek時刻
多間外資金融機構繼續看好中資科技股明年表現，但對整體中資股看法則偏向保守。野村預料中國科技發展將有力追上美國，但提醒整體中資股的基本因素仍具挑戰性，關注各行各業能否成功擺脫「內捲」，並且改善盈利。信報財經新聞 ・ 1 天前
iPhone17熱賣 IDC料蘋果出貨量破頂
《CNBC》周三 (3 日) 報導，研調機構國際數據資訊 (IDC) 最新預測指出，隨著 iPhone17 系列在全球熱銷，加上中國市場需求強勁回升，蘋果今年有望創下 iPhone 出貨量歷史新高。IDC 在周二發布的報告中預估，蘋果 202鉅亨網 ・ 1 天前
普京訪印度 敲定20億美元核動力潛艇租賃交易
俄羅斯總統普京正在印度展開國事訪問，將在新德里出席年度印俄峰會。印度媒體報道，在普京啟程訪印之前，兩國已經敲定一筆總額20億美元的潛艦交易。根據協議，印度將從俄羅斯租賃一艘核動力攻擊潛艇，預計耗資約20億美元。這艘核潛艇是一款隱蔽性強、性能高端的平台，其設計用途並非戰略核導彈威懾，而是用於水下作戰、執行反艦和反潛任務、偵察和力量投射。印度國防消息人士稱，這艘潛艦將比印度海軍先前從俄羅斯租賃的兩艘核動力潛艦更大、更先進。租賃期限據報為10年，包括維護及支援。在此期間，印度可以利用這艘潛艦訓練水兵，累積核動力潛艦操作經驗，並完善其核潛艦作戰能力，這對印度推動自主研發核潛艦尤為重要。協議同時規定，租賃潛艇不得用於實戰。#普京 #印度 (CW)infocast ・ 2 小時前
就業數據「互相打臉」！美債殖利率走高 市場一面倒押降息
根據《彭博》周四 (4 日) 報導，美國上周初領失業金人數降至 2022 年以來最低，顯示企業仍在保留人力。然而這與民間機構 ADP 日前發布的裁員數據呈現矛盾，對勞動市場發出不同訊號。儘管數據互有分歧，市場對聯準會 (Fed) 下周再度鉅亨網 ・ 12 小時前
中證監主席吳清：全面推進新一輪資本市場改革 營造更具吸引力「長錢長投」制度環境
中國證監會主席吳清在《人民日報》發表署名文章指出，經過30多年的改革發展，提高資本市場制度包容性及適應性，是站在新的歷史起點上，開啟的一次全方位、深層次及系統性的變革。要緊扣防風險、強監管及促高質量發展的工作主線，全面推進新一輪資本市場改革，努力開創資本市場高質量發展新局面，助力金融強國和中國式現代化建設。 吳清強調，要營造更具吸引力的「長錢長投」制度環境。要繼續積極創造條件構建中長期資金「願意來、留得住、發展得好」的市場環境，推動建立健全對各類中長期資金的長周期考核機制，提高投資A股規模和比例，並促進私募股權和創投基金「募投管退」循環暢通，加力培育壯大耐心資本、長期資本和戰略資本。 文章又指，要積極發展股權、債券等直接融資，要以深化科創板、創業板改革為抓手，積極發展多元股權融資，提升對實體企業的全鏈條及全生命周期服務能力，更加精準有效地支持優質企業發行上市。同時，積極發展私募股權和創投基金，大力發展科創債券及綠色債券等，穩步發展不動產投資信託基金和資產證券化，並完善期貨品種佈局和產業服務功能。 文章還指，推動培育更多體現高質量發展要求的上市公司，要持續深化併購重組市場改革，提升再融資AASTOCKS ・ 3 小時前
《大行》招商證券國際：中國互聯網首選標的騰訊(00700.HK)、阿里(09988.HK)及嗶哩嗶哩(09626.HK)
招商證券國際發表報告，預測2026年AI模型整合加速。美國在強大的智能體與多模態，例如GPT-5、 Gemini 3方面領先，但中國正通過高效的開源模型迅速縮小差距，為全球市場帶來激烈競爭。雲端資本開支維持高位，以滿足激增的推理需求。AI智能體將引發2026年的流量入口大戰。 對於中國互聯網，該行指AI廣告與遊戲推動騰訊(00700.HK)增長，本地生活競爭理性化對阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)構成利好。AI升級/成本效率優勢助力出海擴張(雲、電商、內容)加速。預計2026財年營收增長超過10%，利潤增長超過16%。 該行重申對大型科技公司在AI變現方面具備最佳定位的觀點。而在中國互聯網中，板塊排序依次為廣告> 雲 > 遊戲 > 增值服務 > 電商 = 本地服務 > 直播。該行持續看好互聯網行業，偏好具備以下特點的公司，包括穩健的盈利增長；競爭護城河；良好的風險回報；可觀的股東回報。首選標的騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩(09626.HK)。 美股方面，招商證券重申對大型科技公司的偏好，認為其在應對AI方面具備最佳定位，能夠依托強大的核心業務來補貼AI投資，同時實施變現策略。AASTOCKS ・ 54 分鐘前
〈美股早盤〉科技反彈、Fed降息預期升溫！主要指數小幅開高
美股主要指數周四 (4 日) 小幅開高，投資人持續消化最新勞動市場數據，評估聯準會 (Fed) 下周會議降息的可能性。科技大型股反彈推動大盤逼近歷史高點，市場押注寬鬆政策將延續對企業獲利的支撐。與此同時，美債走弱、美元震盪，反映市鉅亨網 ・ 12 小時前
【基金人語】全球化轉型 AI推動新格局
多年來全球化推動經濟高速增長，但近年地緣政治緊張、科技封鎖、供應鏈重組等引發深度調整，投資者皆關心現時全球化是否加速倒退？單邊化會否取而代之？中美博弈又如何重塑世界架構？尤其人工智能（AI）崛起後，究竟全球化更趨收縮？抑或更多元化？ 效率優先改為安全優先 過去30多年全球走入典型「效率主導」模式，即誰可提供最低廉成本、最高速度/效率，誰便成為供應鏈中心，但疫情、戰事、晶片短缺等元素相互交纏，「過度集中」的脆弱性立即表露無遺，企業與政府逐步重新思考供應鏈韌性，故現時全球化本質並非逆轉，卻從「效率優先」轉向「安全優先」，包括能源、糧食、科技、供應鏈等眾多層面，當中尤以政治可信度排名前列！ 美國在這轉變中扮演關鍵角色，並為減低依賴中國而推動「友岸外判」（Friend-shoring），即把更多產能引導至越南、印度、墨西哥等「友好國家」，此舉並非去全球化，實為重新編寫全球化，符合其地緣政治、經濟等利益，還透過科技禁運、關稅政策、軍事與經濟聯盟等推動其主導的「陣營式供應鏈」，這框架試圖把全球科技和供應鏈劃分屬美國陣營的規則與體系。 中國當然亦非退出全球化，卻屬調整方式，更着重科技自主、擴大內需，信報財經新聞 ・ 1 天前
《新股》京東工業(07618.HK)透過出海及工業供應鏈數字化轉型推動增長
內媒報道，京東工業(07618.HK)發布其國際化佈局與「萬億降本行動」，以尋求下一階段增長動力。國際業務負責人陳鄂生在活動上表示，隨著中國製造企業建廠出海、本地化營運以及全球一體化治理，公司目前已在泰國、印尼、馬來西亞、越南、巴西、阿聯酋、沙特、匈牙利等地設立主體公司及倉網，通過「跨境+本地供應鏈」雙線模式，服務新能源汽車、電池回收等龍頭製造企業，從建設期保供延伸到量產期的成本優化及履約可視化。 京東工業與國研大數據研究院測算，2024年中國工業供應鏈總成本約115萬億元人民幣，若完成數字化轉型，整體有望降低成本近6%。京東工業副總裁丁德明透露，在某地方國企項目中，京東工業接手其非生產性物資供應鏈管理一年後，單品採購顯性成本平均下降約10%，庫存和現金流指標同步改善。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國智庫報告稱中國在南海島礁強化情報能力 升級電子戰系統
【彭博】— 根據一份最新報告，中國已在有爭議的南中國海升級了多個島礁的監視和電子戰系統，以強化防禦並擴大情報能力。Bloomberg ・ 1 天前
中石油(00857.HK)新設控股合資向母企收購儲氣庫附屬
中國石油股份(00857.HK)公布，簽訂正式合同，透過全資附屬太湖投資出資160.42億人民幣新設三家控股合資公司，向控股股東中國石油集團收購新疆儲氣庫、相國寺儲氣庫及遼河儲氣庫全部股權，代價共計400.16億人民幣，主要由新設合資各股東以現金出資。 完成後，太湖投資分別持有新疆儲氣庫51%、相國寺儲氣庫51%及遼河儲氣庫全部股權50.49%股權。 儲氣庫是天然氣產運儲銷中的重要環節和銜接紐帶，是天然氣銷售削峰填谷、氣田均衡生產的調節工具。本次收購可新增109.7億方儲氣庫工作氣量，有利形成與公司天然氣銷量匹配的儲氣調峰能力，實現天然氣產業鏈整體效益最大化。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
熱潮降溫？傳微軟下修AI銷售成長目標 股價應聲下挫
《The Information》周三 (3 日) 報導指出，微軟多個事業部門已下修部分人工智慧 (AI) 產品的銷售成長目標，原因是許多業務員在截至今年 6 月的會計年度未能達成既定配額，反映企業客戶對新 AI 產品的採用步伐不如預期。鉅亨網 ・ 1 天前
《新股》立訊精密(002475.SZ)家族旗下立景創新科技申請來港上市
蘋果供應鏈巨頭之一立訊精密(002475.SZ)已於今年8月向聯交所提交上市申請，有傳將集資超過10億美元。同樣由立訊精密創始人王來春擔任董事長的立景創新科技日前亦提交來港上市申請，由中信証券及中金公司擔任聯席保薦人。 立景創新科技為精密光學解決方案提供商，產品主要應用於全球消費電子、汽車電子、智慧辦公應用以及智能機器人、XR智能終端、智能眼鏡等其他新興領域，全球客戶超過320家。根據市場調查數據，按2024年收入計，該公司在全球消費電子攝像頭模組領域排名全球廠商中第二，並為中國廠商中的第一位。 截至今年6月底止上半年，立景創新科技收入達到141.86億元人民幣，按年增長53.4%，期內利潤則增長逾倍至5.54億元人民幣。立景創新科技目前由王氏家族旗下的立景有限公司(香港)持股48.06%。其他投資者包括中移基金、無錫國壽、紅杉傑辰及中信證券投資等。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
滬士電子攜高端PCB遞表 為港股科技板塊注入新動能
這家領先的印刷電路板（PCB）製造商已申請在香港第二上市，公司聚焦人工智能伺服器及智能汽車等高端應用市場，帶動收入保持強勁增長 重點： 陽歌 關於香港「印刷電路板第一股」的競逐正浮上水面。PCB廣泛應用於消費電子、智能汽車以及人工智能運算所使用的高端伺服器，是各類核心電子設備不可或缺的關鍵元件。 就在一名主要競爭對手向香港遞交IPO申請一周後，滬士電子股份有限公司（002463.SZ）亦提交了赴港上市申請。滬士電子與該競爭對手東山精密（002384.SZ）同屬印刷電路板行業，且均已於深圳A股上市。兩家公司此番赴港，亦追隨近年中國內地A股上市企業的腳步，透過引入更具國際化屬性的香港資本市場以擴充融資來源。 然而，兩者之間的相似之處僅止於此。滬士電子的發展方向明確指向未來，重點聚焦應用於智能汽車與人工智能相關場景的高端PCB產品。相比之下，東山精密則主要扎根於發展相對成熟的消費電子市場，為智能手機及個人電腦提供PCB產品。此外，滬士電子自1992年成立以來，一直依靠內生增長穩步擴張；而東山精密最初從事鈑金業務，其規模擴張則主要依賴併購整合。 基於上述差異，滬士電子的核心PCB業務增速顯著快The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 20 小時前
Alphabet要挑戰英偉達？TPU晶片暗藏「近萬美元秘密武器」
根據《彭博》周四 (4 日) 報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL)正吸引投資人聚焦其自研人工智慧 (AI) 晶片，市場愈趨相信這項半導體業務將成為公司未來營運的新動能。分析指出，Alphabet 的張量處理器 (TPU) 不僅支撐雲端運算，也有望對外銷售，形成可觀的新收入來源，潛在市場規模甚至達近 1 兆美元。鉅亨網 ・ 9 小時前
富蘭克林鄧普頓認為預算困境將推動英國30年期國債殖利率升至6%
【彭博】-- 富蘭克林鄧普頓的David Zahn表示，英國為支出籌措資金的困境將推動30年期國債殖利率升至6%，重申了他在上周預算案公佈後對英國公共財政的看空觀點。財政大臣蕾切爾·里夫斯雖在這一財政事件中竭力增強國家財政緩衝能力，並基本維持市場穩定，但其依賴的系列增稅措施需數年後才能生效。預算案還引發評級機構和智庫對計畫可持續性的質疑。富蘭克林鄧普頓歐洲固定收益主管Zahn周三在裡斯本接受採訪時表示，這些增稅措施「非常零碎」，並重申了他長期以來對6%殖利率的預測。「一旦債券殖利率足夠高，政府將被迫真正解決財政狀況，而不是一再拖延。」自今年4月以來，Zahn持續預測英國國債殖利率將走高。他於3月清倉所有英國國債頭寸，稱鑒於英國嚴峻的財政狀況，該市場最易受支出成長衝擊。他關於30年期國債殖利率將達到6%的逆勢預測尚未實現。該殖利率在9月初曾短暫升至5.2%。追蹤英國國債表現的指數今年迄今已上漲逾4%，有望創下自2020年以來最佳年度回報率。原文標題Franklin Templeton Sees 6% UK Bond Yields And Budget Reckoning\--聯合報導 GBloomberg ・ 15 小時前
人才大挖角！花旗搶下美銀高層回鍋領軍
《路透》周三 (3 日) 援引知情人士消息報導，花旗集團 (C-US) 正積極擴張其主要經紀商 (Prime Brokerage) 業務，近期已延攬美國銀行 (BAC-US) 高階主管 Jillian Snyder，出任花旗北美資本導入(C鉅亨網 ・ 1 天前