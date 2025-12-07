華外交官批日阻礙兩岸統一 籲中俄聯手應對威脅

【on.cc東網專訊】北京對話與瓦爾代國際辯論俱樂部上周五（5日）在北京聯合舉辦「世界秩序與全球治理：中俄視角與協同路徑」對話會。中國公共外交協會會長吳海龍大使直言，最不願意看到兩岸統一的是日本，真正阻礙兩岸統一的主要外部勢力也是日本。

吳海龍批評，日本首相高市早苗上台後，公然鼓吹「台灣有事就是日本有事」，把台灣與日本的存亡危機連在一起，暗示要武力介入台海問題，是對中國統一大業的公然干涉和阻撓。他又指，高市的言論暴露出日本右翼勢力對台灣的覬覦，不能不引起中方高度警惕。他提到，日本曾殖民台灣50年，與「台獨」勢力一直勾勾搭搭，串通一氣，日本從未真正反省二戰侵略罪行，也未停止過想復活軍國主義的野心。

吳海龍指出，日本軍事力量在不斷擴張並加快針對中俄的軍事部署，極可能成為中俄在亞太地區最大和最直接的威脅。他強調，中俄都是二戰的勝利者，都需捍衞二戰勝利成果，對日本這個戰敗國，絕不能低估其今後給亞太地區帶來的災難性後果。他呼籲中俄戰略合作把應對日本挑戰納入考慮，聯手防範其在亞太給中俄製造麻煩。

