華大使促日撤回錯誤荒謬言論 用實際行動認錯糾錯

【on.cc東網專訊】中國官媒周日（30日）刊出中國駐日本大使吳江浩的署名文章，指出中日關係的穩定發展只能建立在牢固的政治基礎之上，日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南墻，日方當前唯一正確做法就是恪守自身數十年來反覆作出的政治承諾，停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。

題為《堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序》的文章寫道，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，恪守一中原則是日本必須嚴格履行的政治承諾和不容推卸的國際法義務。

文章強調台灣問題是中國內政，一中原則是得到聯合國大會第2758號決議權威確認的國際普遍共識。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容他人置喙。妄圖走歷史的回頭路，武力介入台海，將台灣從中國分裂出去，必將遭到迎頭痛擊。任何詭辯狡辯的言辭，都是自欺欺人；任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞；任何錯上加錯的舉動，只會遭更加嚴重的後果。

同日，中國軍媒亦發表評論文章重申，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衞權，堅定捍衞國家主權和領土完整。日本方面應該牢記，台灣是否有事，根本不是日本的事；借台灣生事，只會給日本找事。

