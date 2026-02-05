華大使：限韓令說法不準確 將循序漸進推進文化交流

【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使戴兵周三（4日）回應傳媒提問中國限韓令何時真正解除，他指出限韓令不是嚴格、準確的說法，雙方將根據領導人的共識循序漸進地推進兩國健康有益的文化交流。

戴兵表示，隨着中韓關係不斷改善，人民之間的友好感情不斷提升，文化交流活動將會愈來愈多、愈來愈好。對於中方在黃海設置的兩個構造物會否移除，戴兵指事態朝積極方向發展，這是中韓樂意看到的。

戴兵說，南韓總統李在明早前訪問中國，從南韓慶州到中國北京，兩國領導人兩次進行長時間溝通，增進理解和互信，最重要的是把兩國關係推向改善發展的正確軌道。現在最重要的任務是雙方工作層加強溝通，落實好兩國元首會晤達成的重要共識。

