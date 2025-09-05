華女悉尼街頭被3名少女打 警稱涉事者未成年拒受理

【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省悉尼一名華人女子近日在街頭被一群少女包圍襲擊，強行扯走她所戴的金色假髮。女事主與同伴高聲呼救，但無途人伸出援手，她去警局報案更不獲受理。

當地傳媒周三（3日）報道，18歲女事主是一名角色扮演者（Coser），8月25日在唐人街與一名17歲男性友人行街時被3名少女擊打頭部、扯假髮及辱罵。女事主之後到附近警局報案，警方卻拒絕處理，理由是涉事者為未成年人，且未造成嚴重人身傷害。

離開警局時，女事主和友人再遭同一群少女辱罵和用水槍襲擊，她的朋友因此受傷。在過程中，一名男途人以為是女事主及其朋友欺負少女，於前上前動手，試圖制服女事主。女事主不停逃跑和尖叫，被推倒後一度不醒人事。警員其後到場，扶起女事主並帶她回警局再次報案。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】