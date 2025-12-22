華女獨自在歐洲參加郵輪旅行 期間離奇失蹤

【on.cc東網專訊】一名居於德國的中國女子本月10日上午在西班牙馬略卡帕爾馬港口獨自乘郵輪，參加地中海航線旅行，惟郵輪兩日後停靠法國馬賽後她便失聯，引發多國關注，多方已介入調查。中國駐德使館工作人員周日（21日）向內媒證實事件，正跟進處理。

郵輪公司證實，失聯女子秦冬（音譯）登上愛達月光號（AIDAluna）郵輪後，一直從未辦理過正式下船手續，但朋友在當晚8時郵輪駛離馬賽兩小時後仍向她發送過短訊。內媒由此推斷，她並非被遺落在法國蔚藍海岸的熱門港口，而很可能於當晚在郵輪上失蹤。郵輪按計劃上周一（15日）返回馬略卡後，郵輪公司報警。

廣告 廣告

紀錄顯示，秦冬在船上僅消費過一杯橙汁，並非酒精飲料。目前未能確認是否發生墮海事件，但未有緊急警報或搜救行動的報告。中國駐德使館上周二（16日）獲悉事件，當地警方已赴秦冬住處查看，屋內一切正常但人不在，其電話一直處於關機狀態，沒回覆微信或短信。董秦母親表示計劃辦理簽證，前往當地尋找女兒。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】