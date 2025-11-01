華女留學生在日失聯20多天 曾打聽青木原樹海

【on.cc東網專訊】一名中國女留學生在日本失聯20多天，她曾向朋友打聽如何前往日本知名「自殺森林」青木原樹海。其母近日緊急尋人，呼籲女兒無論發生甚麼，都不要放棄自己。

據報道，留學生吳佳穎居住在東京都練馬區，本月6日晚最後一次和家人聯絡，翌日出門和友人一起前往練馬區區役所，分別後開始失聯。她本應在本月8日去學校報到，但最終未出現。日本「龍在日華人援助協會」會長劉勇周三（29日）向內媒透露，在吳佳穎居所發現了類似自我排查抑鬱症的字條。

吳母已趕赴日本，並於本月14日報警，同時向中國駐日大使館求助，但至今仍未發現女兒行蹤，日本警方已按照「失蹤人口」立案。

