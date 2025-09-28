華女登澳洲搖籃山被困亡 華總領館促謹慎規劃旅程

【on.cc東網專訊】一名中國遊客上周五（26日）在澳洲塔斯馬尼亞省搖籃山國家公園登山時被困，因缺乏救生裝備而不幸身亡。中國駐墨爾本總領事館指，正與有關方面協調處理善後事宜，提醒中國遊客增強境外安全防護意識，謹慎規劃和選擇適合自身狀況的旅遊項目，以免釀成不必要的安全風險悲劇。

身亡遊客來自一個由4名中國公民組成的登山旅行團，上周五在搖籃山國家公園登山旅行，附近另一個旅行團當日下午發現他們遇險，於是報警。救援人員傍晚時份找到遇險的登山者，但由於極端天氣條件導致直升機無法出動，救援人員和登山旅行團在公園內露營過夜，直到上周六（27日）早上才下山。

廣告 廣告

警方證實，團中的一名女性已死亡，其他成員情況良好，一行人沒有攜帶個人定位信標等合適設備，幸好有其他登山者發現他們，利用有限的物資提供幫助。警方已向其他戶外活動者發出緊急警告，提醒高山地區的天氣狀況瞬息萬變，救援直升機或搜救隊難以進入偏遠地區。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】