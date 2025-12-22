華女登郵輪離奇失蹤 西班牙上船只買了一杯橙汁

一名居於德國的32歲中國籍女子最近於西班牙登上一艘郵輪後離奇失蹤，引起內地傳媒關注。她在船上的紀錄僅有在一間餐廳買了一杯橙汁，沒有落船紀錄。郵輪公司曾報警，指她未按計劃離船。中國駐德國大使館工作人員向《新京報》記者表示，他們正跟進事件，具體情況當地警方還在調查。中國駐德國大使館、中國駐西班牙大使館及中國駐馬賽總領事館都在跟進處理此事。

失蹤女子為董秦，其母向內媒極目新聞稱，女兒是獨生女，於12月10日32歲生日當天登上郵輪去旅遊。秦母12月18日才得知女兒失聯的消息，「這幾天我們心裡萬分焦急，感覺人都快虛脫了」。她指女兒2018年前往德國讀書，2023年畢業後在柏林從事護士工作，性格內向。為了供她留學，家裡欠了一大筆債，最近才償還完。據悉，董乘坐的是「愛達月光號」(AIDAluna)郵輪。她12月10日於西班牙馬略卡島城市帕爾馬(Palma)登船，展開為期5晚的地中海航線旅行，郵輪原定12月15日返回帕爾馬，但董秦已不在船上。

德國柏林工作 請了年假

極目新聞報道，董的朋友指12月18日因連續多天與她失聯，便聯繫了其僱主，得知她於12月10日至15日休年假，12月17日應恢復上班，卻沒有出現。報道指，有朋友在12月12日晚8時前最後一次與董聯絡，之後再發短訊給她沒有回應。郵輪12月12日早上約8時抵達馬賽，但船上紀錄顯示董無在馬賽離船。朋友其後向德國警方報警，警員進入董的寓所發現屋內無人，他們便向中國駐德國大使館求助。朋友說：「我們通過大使館的工作人員才知道董秦參加了地中海航線郵輪旅行，郵輪公司曾於12月15日在西班牙馬略卡報警，稱董秦未按計劃下船。」董另一朋友稱，他們了解她從德國乘飛機前往西班牙，於12月10日在西班牙馬略卡島帕爾馬登上郵輪；自登船後，從未辦理過任何下船手續，「船卡消費記錄顯示，董秦只在登船當天於船上一間餐廳購買了一杯橙汁」。目前無法確認她是否發生墮海意外，船上也未有觸發緊急警報或相關搜救行動報告。

