華女赴埃及失聯6天 揭涉參與電騙被捕

【on.cc東網專訊】埃及內政部官方社交帳號周二（30日）發布消息，上月赴埃及旅遊後失聯的中國21歲女子池某某目前與多人已被控制，原因是各人隸屬於一個專門從事電騙的犯罪團夥。

當局調查核實，該電騙犯罪團夥主要是以在埃及從事電子商務工作為名，誘騙大部分為中國人的受害者，待其抵達後便實施綁架，並強迫他們與家人聯絡，通過電子平台交贖金。警方鎖定目標後，已在其中一所住宅內將池女等人逮捕，同時查獲槍械、電槍，以及包含犯罪活動證據的手機，亦救出一名與池女在一起的被綁架者。

廣告 廣告

據內媒早前報道，池女上月9日抵達埃及後，告訴家人想在當地旅居並找尋工作機會。池女的好友及家人其後表示，她於上周一（22日）左右失聯。她失聯6天後，經當地華人及使館協助，家人上周六 （27日）稱已打聽到其下落。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】