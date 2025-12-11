華女遊客埃及景點打卡 遭巨浪捲入海受傷

【on.cc東網專訊】近日一名中國女遊客透露，自己在埃及馬特魯之眼景區拍照時，被巨浪捲入海中，多處擦傷。

內媒周三（10日）報道，該女子向記者表示，事故導致她身上多處擦傷，形容「很嚇人」。她在評論區又直言，她今次運氣好，以後出遊會多加小心。

據報道，該女子在事發後，抓住景區的牽引繩返回岸上。有網民指出，該景區本來沒有繩子，她非常幸運。

