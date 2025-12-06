華女遊日平交道車禍亡 家屬批道路設計釀禍索賠

【on.cc東網專訊】日本兵庫縣神户市一輛山陽電鐵列車今年1月駛經平交道時撞斃兩名中國女遊客，日媒指死者父母周四（4日）入稟神戶地方法院，指控道路設計釀禍，要求山陽電鐵等賠償合共約1.4億日圓（約700萬港元）。

當時調查指，死者疑誤以為路軌內側是等待紅綠燈的安全區域，不幸被駛過的列車迎面撞上。列車司機供稱，死者事發時站在電線杆後面，因此不知道兩人在路軌內。

家屬的入稟狀指出，平交道南側設有黃色車阻柱，位置在遮斷杆內側，容易令途人誤認為可在此等候過路燈轉綠。家屬認為該處結構特殊，過去曾發生死亡事故，但相關單位沒有改善設施，沒有設置可提示駕駛員注意行人、協助避免事故的偵測系統。

