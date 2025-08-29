華姐冠軍廖碧兒轉戰商界近日歸隱田園自給自足 備受TVB力捧曾被冠上拜金之名

2001年華姐冠軍廖碧兒 （Bernice）近年投身商界，並忙於經營紅酒生意。她最近於小紅書分享田園生活的點滴，自給自足的她親田下田種植，又親身示範煮岀農家菜。

廖碧兒近年轉型向商界發展

廖碧兒說：「香港也做到從田間到餐桌的農家菜，好鮮好吃

#浪漫生活的紀錄者 #生活美學 #筆記靈感 #做飯 #我是認真 #我們的田野 #農家菜 #我的私房菜 #從田間到餐桌 #香港 #美食 」

廖碧兒分享田園生活

廖碧兒先後參選過2000年度溫哥華華裔小姐及2001年度國際華裔小姐，並於兩次選美中奪得冠軍。她其後加入TVB，接拍過《皆大歡喜》、《律政新人王》、《心花放》等劇集，當時備受TVB力捧。有樣有身材的Bernice大受觀眾歡迎，感情生活亦很豐富，她先後與劉愷威和陳豪拍拖，其後又跟林忠豪和盧啟賢傳緋聞，一度被冠上「拜金公主」、「富二代殺手」之名。現時46歲的廖碧兒轉型當商界女強人，主力經營紅酒生意，近日則歸隱田園過自給自足的生活。

近年轉戰商界

經營紅酒生意

廖碧兒親身示範煮餸