華官媒批美動輒關稅要挾 籲回歸理性務實

【on.cc東網專訊】中國國務院副總理何立峰上周六（18日）與美國財長貝森特、貿易代表格里爾視像通話，同意盡快舉行新一輪中美經貿關係磋商，本周有望再會面。中國官媒發表評論文章，批評美方動輒以加徵高額關稅相威脅、企圖要挾中方，已被反覆證明不是處理對華關係的正確之道。文章呼籲美方回歸理性務實，與中方相向而行，共同維護全球產供鏈安全穩定。
文章指出，中美馬德里會談以來，美方持續推出多項對華經貿限制措施，包括執意實施對華海事、物流和造船業301措施等，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍，認為美方拿中國稀土等相關物項出口管制措施說事，是典型的雙重標準。文章強調，中國的出口管制不是禁止出口，對合規申請仍將依法審批，並願與各國加強對話交流，更好維護全球產供鏈安全穩定；威逼恐嚇甚至想拉幫結派向中國施壓，絕非與中方打交道的正確方式，對於任何侵害中方利益的舉動，中方都有充分的手段和工具反制。
在主動挑起一系列混亂後，美方如今表示希望雙方找到重回穩定之策。文章重申，只要堅持相互尊重、平等協商，中美完全能管控分歧，找到解決問題的辦法，但前提是美方必須言行一致、信守承諾，不能一邊聲稱要談，一邊不斷出台新的限制措施與威脅。《活力亞太——亞太地區16國民意調查報告》顯示，逾半數美國受訪者認為美國走向「更封閉保護」，遠高於其他國家；約半數受訪者視美國保護主義政策為主要障礙，近八成受訪者期待降低關稅、促進貿易和投資自由化便利化。文章呼籲美方不要逆流而行，違背民心所向。
