華官媒批美背信棄諾 武裝台灣必成「台獨」噩夢

【on.cc東網專訊】中國外交部周五（26日）宣布，制裁涉及美對台售武的20間企業及10名企業高層。中國官媒周六（27日）發布文章《武裝台灣必成「台獨」噩夢》，批評美國背信棄諾，中方相關舉措正當、合理、必要，充分彰顯捍衞國家主權、安全、發展利益的堅定決心，是對挑釁者的嚴正警告。

文章重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，任何人不要指望中國會吞下損害中國利益的苦果，侵犯中國核心利益的惡劣行徑必受懲戒。文章認為，美國對台軍售的真實目的無非有三，包括打「台灣牌」以賺選票、武裝台灣以遏中國、簽大訂單以肥本國軍火商，無一符合台灣老百姓利益，「倚外謀獨」、「以武謀獨」帶來的結果必然是「窮台」。

中國官媒同日另發文指，中美共同走出一條前無古人的大國相處新路，是這個時代面臨的最重大命題之一，破題關鍵是要樹立正確戰略認知，摒棄零和博弈的舊思維。文章指出，美方一些人執迷於零和博弈，是中美經貿關係波折不斷的重要原因，事實上中國的發展進步是美國的機遇，中美合作有利美國更好應對自身面臨的挑戰，強調中國不挑戰、不取代美國，樂見美國繁榮發展，雙方應堅定選擇對話而非對抗。

