華官媒：荷蘭改變態度 盼能觸動整個歐洲

（20日）發表題為《荷蘭改變態度，希望能觸動整個歐洲》的社評，荷蘭政府最新表態是對「泛安全化」政策的反思，讓供應鏈治理從「政治化」回歸「專業化」，是對全球產供鏈傳遞出一次難得的積極信號。

社評指出，這次事件對荷蘭政府有3個啟示。首先，「國家安全」不是萬能的擋箭牌。近年來，一些西方國家動輒以「國家安全」為由對中企設限，但在安世事件上，這一無理行動遭遇反噬：行政接管直接打斷供應鏈，產業界的激烈反應遠超荷蘭政府預期。荷蘭意識到若繼續強推接管安世，將在短期內付出巨額經濟代價，並在長期內損失更多國家信譽。

其次，尊重「技術鏈不可脫鉤」的現實。安世半導體是全球最重要的基礎晶片供應商之一，其產能布局呈現「歐洲設計+中國封測」的緊密耦合結構。試圖靠行政手段強行拆解這一產業結構，只會對荷蘭自身和依賴該產品的產業鏈造成更大傷害。最後，使用政治手段干預正常經濟合作被證明是錯誤。近年，荷蘭在對華技術政策上承受巨大外部壓力。安世事件表明，過度政治化不僅將使荷蘭企業失去市場，還可能在供應鏈上被動捱打。

評論認為，荷蘭暫停對安世的干預，既是基於現實主義的識時務，也是其對「泛安全化」政策的一次反思。然而，暫停平預不意味爭議結束，摩擦仍可能會有階段性的反覆。中國商務部的最新通報顯示，雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。從中不難看出，就目前的情況而言，摩擦系統性擴大的可能性大大下降。

安世事件的影響遠超解決跨國企業爭端這一層面，其帶來的積極意義可能包括4層：一，供應鏈治理從「政治化」回歸「專業化」；二，歐洲內部或加大對「過度渲染風險」的反思；三，中歐在半導體領域能夠找到合作與競爭的邊界；四，全球產業鏈將被注入難得的「正面變量」。

評論總結，荷蘭暫停對安世半導體的干預，實則是一次極具象徵意義的政策轉向：在全球緊張局勢不時升溫、經濟互信出現赤字的時代，回歸對話本身就值得肯定。在半導體時代，沒有任何國家能獨自安全；只有供應鏈穩定，世界經濟才有真正的安全。這不是誰勝誰負的問題，世界需要更多的理性決策者。

