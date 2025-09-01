華富邨盂蘭勝會復辦 「大士王」矗立天井中庭 面臨重建恐不復再｜Yahoo圖輯

【Yahoo新聞報道】停辦五年的華富邨盂蘭勝會昨日（8月31日）復辦，卻因屋邨即將重建，今年可能是最後一次。儀式在華泰樓舉行，近一層樓高的紙紮「大士王」矗立天井中庭，神情威嚴。居民走到各層走廊，俯視圍觀，此情此景明年也許不復再。

儀式下午開始，喃嘸師傅開壇，通知神明，隨後上樓灑淨。當天色漸暗，喃嘸師傅進行破地獄儀式，打開地獄之門， 引領先靈走過金銀橋，寓意超脫苦海，早登仙界。

踏入農曆七月，多個社區都有舉行盂蘭勝會的習俗。華富邨盂蘭勝會自 70 年代起舉辦，於農曆七月十四前的周日進行，獲列為香港非物質文化遺產清單。儀式每次吸引眾多街坊參與，卻因重建或面臨終結。

近一層樓高的紙紮「大士王」矗立華泰樓天井中庭。

天色漸暗，喃嘸師傅進行破地獄、過金銀橋等儀式。

華富邨盂蘭勝會自 70 年代起舉辦，獲列為香港非物質文化遺產清單。

華富邨盂蘭勝會特別之處，是在天井進行儀式，吸引街坊在不同樓層圍觀。

儀式最後燒掉大士王及所有祭品，才告完成。

