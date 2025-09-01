小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
華富邨隔5年復辦盂蘭勝會 重建在即或成最後一屆
香港非物質文化遺產之一、香港仔華富邨盂蘭勝會受新冠疫情影響而停辦5年，今年在邨內的華泰樓復辦，以道教儀式，呈現祭祀祖先及孤鬼過程，期間會進行開壇、破地獄、過金橋和銀橋等儀式，並有居民上香祭祀無主孤魂。
全靠政府資助及居民捐款
項目負責人、列斯大學社會學及社會政策學院講師黃培烽在電台節目指，居民自發以不同形式呈現民間習俗，包括把祭品放在天井，以節省搭棚費用，反映居民把傳統習俗現代化。以往華富邨每幢樓也會舉辦盂蘭勝會，但因為取消了互助委員會等因素，導致活動停辦。今次全靠政府資助及華昌樓、華泰樓及華生樓三幢樓的居民捐款，令活動得以成功重辦。
以往盂蘭勝會由華富邨居民舉辦，是一種維繫社區的方法，不過由於華富邨重建在即，未來亦不會沿用天井設計，黃培烽指未知盂蘭勝會能否延續下去，要視乎房署的社區設計，及居民意願而決定，今次盂蘭勝會隨時是重建前最後一次。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/華富邨隔5年復辦盂蘭勝會-重建在即或成最後一屆/594742?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
