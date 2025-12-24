專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
華對歐盟乳製品徵反補貼稅 法要求採取行動回應
法國要求歐盟採取行動 以應對中國對乳製品關稅
【彭博】— 法國要求歐盟採取行動，以回應中國決定對歐盟乳製品徵收關稅一事。Bloomberg ・ 11 小時前
英國第3季經濟按季增0.1% 經常賬赤字遠低市場預期
英國第3季國內生產總值（GDP）終值按季增長0.1%，按年增長1.3%，兩者均符合市場預期。至於第2季經濟增長向下修訂至0.2%，比前值低0.1個百分點。經濟增速放緩，由於消費者感受到加稅帶來的衝擊。期內儲蓄率跌0.7個百分點至9.5%，創逾1年以來最低，通脹亦導致實際可支配收入減少。家庭消費按季增長0.3%，是1年來最快增速。另外，第3季經常賬赤字約121億英鎊，規模遠低於市場估計。赤字相當於GDP的1.6%，比例低於第2季的2.8%。#英國GDP (CW)infocast ・ 1 天前
英求職網站Adzuna:英國11月職位空缺減少 但薪資增長加速
求職網站Adzuna周一表示，英國勞動市場上月進一步惡化，招聘廣告數量大幅下降，但薪資卻上漲。截至11月的12個月中，線上招聘廣告數量下降15.2%，這是2025年以來最大的降幅；與10月份相比下降6.4%，這是連續第五個月下降。去年，英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)在其首份預算案中提高社會保障繳款額，此後英國僱主對於招聘變得更加謹慎。11月底公佈的第二份預算案可能進一步增稅，這令就業市場有壓力，導致英國失業率在截至10月的三個月內升至5.1%，為2021年以來的最高。但Adzuna表示，廣告招聘的薪資較去年上漲了7.7%，其中IT行業的漲幅最大，只有兩個行業的薪資出現下降。英國央行上周在經濟疲軟後下調利率，但同時也顯示仍擔憂通脹問題。 (JJ)infocast ・ 1 天前
中國對歐盟相關乳製品徵收臨時反補貼稅保證金 最高42.7%
【彭博】-- 在進行反補貼調查之後，中國決定對來自歐盟的部分進口乳製品徵收反補貼稅。中國和歐盟之間針鋒相對的貿易爭端再添變量。歐盟是乳製品重要輸出地。中國商務部在網站發布公告稱，調查機關初步認定，原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，決定採取臨時反補貼稅保證金的形式，實施臨時反補貼措施，最高稅率為42.7%。該決定自2025年12月23日起生效。中國在2024年8月啟動調查，聚焦鮮乳酪和加工乳酪等乳製品。歐盟後來對調查提出質疑，通過世界貿易組織提出了磋商請求。推薦閱讀：中國將對歐盟相關乳製品徵收最高達42.Bloomberg ・ 1 天前
美消費者信心連5跌追平金融海嘯紀錄 現況指數創近5年新低
綜合外媒周二 (23 日) 報導，美國消費者信心在 12 月進一步惡化，連續第 5 個月下滑，追平 2008 年金融海嘯以來最長連跌紀錄。高物價、勞動市場與政治不確定性持續打壓消費者情緒。鉅亨網 ・ 9 小時前
美國第三季度經濟成長4.3% 創出兩年來最快增速
【彭博】-- 受消費者和企業支出強韌以及貿易政策趨於穩定等因素的推動，美國經濟在第三季度創出兩年來最快增速。美國經濟分析局周二發布的報告顯示，第三季度經通膨調整後的國內生產毛額折合年率成長4.8%，同樣受到居民支出帶動。美國經濟分析局原定於10月30日發布GDP的初步估計數字，但由於政府停擺，該報告被取消。該機構通常會對季度GDP發布三次估算，隨著更多數據出爐而不斷微調預測，但對於美國歷史上創紀錄政府停擺之前的這一個季度，它將只發布兩次估算。原文標題US Economy Expanded at 4.Bloomberg ・ 15 小時前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
前亞姐施熙瑜自爆去快餐店用長者卡被查問 網民揭凍齡照全靠AI？
時裝設計師施熙瑜千禧年前後一度活躍於報紙名人版，後來更以47歲之齡參加亞姐。唔經唔覺施熙瑜原來都「登六」，佢最近出post指去快餐店出示長者折扣卡時，被收銀員質疑係咪合資格。「收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。這情況非首次。」佢更建議快餐店出張有相長者優惠卡，唔駛佢每次都要被驗身分證！同時施熙瑜配上一張以快餐店做背景嘅靚相，睇落當然唔似60歲，話似30歲都唔出奇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 4 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 22 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 19 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 21 小時前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
意甲 ｜拿玻里捧盃 海倫六字回應離開曼聯決定
拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前