華對歐盟乳製品徵反補貼稅 法要求採取行動回應

【on.cc東網專訊】中國周二（23日）起對來自歐盟的部分進口乳製品徵收反補貼稅，法國要求歐盟採取行動回應。

法國財政部表示，法方認為中方的措施是單邊且缺乏法律依據，是不可接受的，已向歐盟貿易專員謝夫喬維奇請求召開緊急會議，要求歐盟立即啟動必要程序挑戰中方的決定。

中國商務部周一（22日）公告指調查機關初步認定，原產於歐盟的進口乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。自周二起，中方採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於歐盟的進口相關乳製品實施21.9%至42.7%的臨時反補貼措施。

