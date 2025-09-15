銀債開售｜專家建議抽 30 手
華山論劍︳又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演
華山論劍故事大綱
華山論劍｜九陰真經
一場血腥的滅門慘案，讓海商之女梅若華背負上深仇大恨。她拜入桃花島門下，改名為梅超風（孟子義飾），誓要讓仇人付出代價。她與師兄陳玄風（何與飾）日久生情，為了修煉絕世武功報仇，梅超風誤以為師父黃藥師（周一圍 飾）私藏《九陰真經》。
華山論劍｜東邪西毒
初出江湖的兩位怪人，黃藥師（周一圍 飾），超然物外，逍遙如仙；歐陽鋒（高偉光 飾），天真爛漫，赤子之心未泯。他們在武林中相遇，亦敵亦友，亦正亦邪。
華山論劍｜南帝北丐
段智興（何潤東 飾）為逃婚而離開大理皇宮，在江湖上與丐幫弟子洪七（明道 飾）結為知己。然而，一場烏龍讓烏蠻女子依火（哈妮克孜 飾）錯將洪七認作和親對象，這段意外的插曲卻促成了兩人命定的緣分。
華山論劍｜五絕爭鋒
《九陰真經》重現江湖，引發一場腥風血雨。少女葭蘭意外成為尋找秘笈的「活地圖」，從此遭到各路人馬的瘋狂追捕。在逃亡過程中，她結識了黃藥師、歐陽鋒、段智興與洪七等當世頂尖高手。一個意想不到的幕後黑手現身，打破了原有的平衡。一場為捍衛武林正義的最終決戰，就此拉開序幕。
第一集 (09/15)
段智興渴望闖蕩江湖，扮成乞丐逃走；洪七為學武功來到大理天龍寺，與躲避官兵的智興誤入藏經閣密室，兩人合力脫困後洪七把丐幫袋子送給智興，而智興以隨身小刀作為回禮。後來官兵追到，洪七挺身掩護智興，二人分散。
第二集 (09/16)
洪七被誤認為大理世子，被迫與依火成親。成親當晚，洪七將依火捆綁後跳窗逃離。段智興制服山賊，大壯卻冒充英雄斂財，結果被揭穿不懂武功。洪七遭默依族綁架，後又被十二部落首領輪流餵毒，導致毒發嘔血，陷入絕境。
第三集 (09/17)
阿興一路跟蹤大壯，看到他和幾個小乞丐被龐舵主手下欺負，便出來教訓了那人，阿興和大壯隨後一起上路前往君山；小和尚未能找到解決洪七身上所有毒的方法，洪七知道自己命不久矣，便求小和尚幫忙，把依火送回儺烏…
第四集 (09/18)
小和尚為洪七排毒，讓洪七武功大增。智興在比武現場被對手暗算，幸得蒙面人幫忙化解，此人正是洪七；眾人推舉他為新幫主。洪七託智興送依火回大理，並表示其父乃殺母仇人。卞長老毒害高長老，藉此煽動丐幫圍攻洪七。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑
中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。Bloomberg ・ 3 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 10 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
比亞迪市值蒸發450億美元 分析師賣出評級創2022年以來最多
市值蒸發450億美元的比亞迪，面臨恢復投資者信心的壓力。在中國破壞性的價格戰中，投資者對其抵禦競爭的能力愈發擔憂。Bloomberg ・ 3 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪
早前有網民喺澳門發現「牛雜檔吳卓羲」，該位檔主無論有冇帶口罩都同吳卓羲十分似樣。尋日吳卓羲出席活動受訪，被記者問及此事時，開玩笑話一定唔係佢，因為佢本人係唔食牛。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 16 小時前