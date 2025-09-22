樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
華山論劍︳又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演
華山論劍故事大綱
華山論劍｜九陰真經
一場血腥的滅門慘案，讓海商之女梅若華背負上深仇大恨。她拜入桃花島門下，改名為梅超風（孟子義飾），誓要讓仇人付出代價。她與師兄陳玄風（何與飾）日久生情，為了修煉絕世武功報仇，梅超風誤以為師父黃藥師（周一圍 飾）私藏《九陰真經》。
華山論劍｜東邪西毒
初出江湖的兩位怪人，黃藥師（周一圍 飾），超然物外，逍遙如仙；歐陽鋒（高偉光 飾），天真爛漫，赤子之心未泯。他們在武林中相遇，亦敵亦友，亦正亦邪。
華山論劍｜南帝北丐
段智興（何潤東 飾）為逃婚而離開大理皇宮，在江湖上與丐幫弟子洪七（明道 飾）結為知己。然而，一場烏龍讓烏蠻女子依火（哈妮克孜 飾）錯將洪七認作和親對象，這段意外的插曲卻促成了兩人命定的緣分。
華山論劍｜五絕爭鋒
《九陰真經》重現江湖，引發一場腥風血雨。少女葭蘭意外成為尋找秘笈的「活地圖」，從此遭到各路人馬的瘋狂追捕。在逃亡過程中，她結識了黃藥師、歐陽鋒、段智興與洪七等當世頂尖高手。一個意想不到的幕後黑手現身，打破了原有的平衡。一場為捍衛武林正義的最終決戰，就此拉開序幕。
第一集 (09/15)
段智興渴望闖蕩江湖，扮成乞丐逃走；洪七為學武功來到大理天龍寺，與躲避官兵的智興誤入藏經閣密室，兩人合力脫困後洪七把丐幫袋子送給智興，而智興以隨身小刀作為回禮。後來官兵追到，洪七挺身掩護智興，二人分散。
第二集 (09/16)
洪七被誤認為大理世子，被迫與依火成親。成親當晚，洪七將依火捆綁後跳窗逃離。段智興制服山賊，大壯卻冒充英雄斂財，結果被揭穿不懂武功。洪七遭默依族綁架，後又被十二部落首領輪流餵毒，導致毒發嘔血，陷入絕境。
第三集 (09/17)
阿興一路跟蹤大壯，看到他和幾個小乞丐被龐舵主手下欺負，便出來教訓了那人，阿興和大壯隨後一起上路前往君山；小和尚未能找到解決洪七身上所有毒的方法，洪七知道自己命不久矣，便求小和尚幫忙，把依火送回儺烏…
第四集 (09/18)
小和尚為洪七排毒，讓洪七武功大增。智興在比武現場被對手暗算，幸得蒙面人幫忙化解，此人正是洪七；眾人推舉他為新幫主。洪七託智興送依火回大理，並表示其父乃殺母仇人。卞長老毒害高長老，藉此煽動丐幫圍攻洪七。
第五集 (09/19)
依火因蠱毒命懸一線，智興冒險救治卻遭反噬，段義長以救依火為條件迫使智興繼位。智興為平息大理與烏滿戰事與依火成婚，婚禮當晚洪七現身。段義長願以廢功之軀贖罪，智興主動提出與洪七對決，二人激戰至力竭倒地…
第六集 (09/22)
暴雨中，歐陽鋒與手下投宿被拒，目睹柴家與紫金堂廝殺。新任通判馮友瀾遭鹽幫扈百里截殺，其女馮衡墜崖被黃藥師所救。歐陽鋒對黃藥師一見如故，卻因被誣陷殺人而被官府收押。府衙內耽敏審問歐陽鋒，卻對其暗生情愫。
第七集 (09/23)
黃藥師想向被自己失手打死的鹽幫少幫主道歉，當他拉開馬車簾子時，卻發現還有馮衡，她請求黃藥師帶自己離開，黃藥師拒絕。歐陽鋒與黃藥師喝酒聊心事，歐陽鋒認為黃藥師應該再去見見馮衡，而他也說出自己的身世故事。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
俠醫 全20集劇情︳陳豪演藥油品牌創辦人 張曦雯劉佩玥丁子朗馬貫東主演
陳豪演藥油品牌創辦人 張曦雯劉佩玥丁子朗馬貫東主演Yahoo 娛樂圈 ・ 6 天前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 49 分鐘前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 2 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 21 小時前
單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 5 小時前
巴郡發言人證實：巴菲特清倉比亞迪股票
「股神」巴菲特掌控的巴郡 (BRK.A) ，已完全退出在比亞迪 (1211.HK) 的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約 3,890%。鉅亨網 ・ 11 小時前
消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍
乾香料是廚房必備用品，但想不到都有致癌風險！消委會528期測試胡椒、蒜、薑及咖喱等乾香料，發現逾兩成樣本檢出有機會致癌的黃曲霉毒素及／或赭曲霉毒素A，當中1款檢出的黃曲霉毒素的總含量，更超出香港法例要求及歐盟標準。Yahoo Food ・ 1 小時前
阿里雲龍頭地位穩 估值上望萬億 續推進AI資本開支 收入增長勢提速
受AI驅動，內地大型科企股價回勇，恒生科指今年來已累漲41%，遠遠跑贏同期美股納指的17%。其中重磅股阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，自上季起發展勢頭加速，本月獲多家券商相繼調升其估值倍數【表】，目前對其估值普遍超過千億美元，富瑞給予高達1230億美元（約9594億港元），意味阿里雲估值已接近萬億港元。分析認為，內地AI雲市場未來數年將持續高速增長，阿里雲領導地位趨穩固，接下來數季收入增長料再加速，AI資本支出按計劃推進。信報財經新聞 ・ 9 小時前
馬斯克、特朗普同框 出席柯克追悼會 握手交談
美國總統特朗普的政治盟友、知名保守派活動人士查理 · 柯克的追悼會周日（21 日）在亞利桑那州鳳凰城一座體育場舉行，美國億萬富豪馬斯克現身追思會現場。鉅亨網 ・ 4 小時前
iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！
iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前