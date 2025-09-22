華山論劍︳又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演

華山論劍故事大綱

華山論劍｜九陰真經

一場血腥的滅門慘案，讓海商之女梅若華背負上深仇大恨。她拜入桃花島門下，改名為梅超風（孟子義飾），誓要讓仇人付出代價。她與師兄陳玄風（何與飾）日久生情，為了修煉絕世武功報仇，梅超風誤以為師父黃藥師（周一圍 飾）私藏《九陰真經》。

華山論劍｜東邪西毒

初出江湖的兩位怪人，黃藥師（周一圍 飾），超然物外，逍遙如仙；歐陽鋒（高偉光 飾），天真爛漫，赤子之心未泯。他們在武林中相遇，亦敵亦友，亦正亦邪。

華山論劍｜南帝北丐

段智興（何潤東 飾）為逃婚而離開大理皇宮，在江湖上與丐幫弟子洪七（明道 飾）結為知己。然而，一場烏龍讓烏蠻女子依火（哈妮克孜 飾）錯將洪七認作和親對象，這段意外的插曲卻促成了兩人命定的緣分。

華山論劍｜五絕爭鋒

《九陰真經》重現江湖，引發一場腥風血雨。少女葭蘭意外成為尋找秘笈的「活地圖」，從此遭到各路人馬的瘋狂追捕。在逃亡過程中，她結識了黃藥師、歐陽鋒、段智興與洪七等當世頂尖高手。一個意想不到的幕後黑手現身，打破了原有的平衡。一場為捍衛武林正義的最終決戰，就此拉開序幕。

第一集 (09/15)

段智興渴望闖蕩江湖，扮成乞丐逃走；洪七為學武功來到大理天龍寺，與躲避官兵的智興誤入藏經閣密室，兩人合力脫困後洪七把丐幫袋子送給智興，而智興以隨身小刀作為回禮。後來官兵追到，洪七挺身掩護智興，二人分散。

第二集 (09/16)

洪七被誤認為大理世子，被迫與依火成親。成親當晚，洪七將依火捆綁後跳窗逃離。段智興制服山賊，大壯卻冒充英雄斂財，結果被揭穿不懂武功。洪七遭默依族綁架，後又被十二部落首領輪流餵毒，導致毒發嘔血，陷入絕境。

第三集 (09/17)

阿興一路跟蹤大壯，看到他和幾個小乞丐被龐舵主手下欺負，便出來教訓了那人，阿興和大壯隨後一起上路前往君山；小和尚未能找到解決洪七身上所有毒的方法，洪七知道自己命不久矣，便求小和尚幫忙，把依火送回儺烏…

第四集 (09/18)

小和尚為洪七排毒，讓洪七武功大增。智興在比武現場被對手暗算，幸得蒙面人幫忙化解，此人正是洪七；眾人推舉他為新幫主。洪七託智興送依火回大理，並表示其父乃殺母仇人。卞長老毒害高長老，藉此煽動丐幫圍攻洪七。

第五集 (09/19)

依火因蠱毒命懸一線，智興冒險救治卻遭反噬，段義長以救依火為條件迫使智興繼位。智興為平息大理與烏滿戰事與依火成婚，婚禮當晚洪七現身。段義長願以廢功之軀贖罪，智興主動提出與洪七對決，二人激戰至力竭倒地…

第六集 (09/22)

暴雨中，歐陽鋒與手下投宿被拒，目睹柴家與紫金堂廝殺。新任通判馮友瀾遭鹽幫扈百里截殺，其女馮衡墜崖被黃藥師所救。歐陽鋒對黃藥師一見如故，卻因被誣陷殺人而被官府收押。府衙內耽敏審問歐陽鋒，卻對其暗生情愫。

第七集 (09/23)

黃藥師想向被自己失手打死的鹽幫少幫主道歉，當他拉開馬車簾子時，卻發現還有馮衡，她請求黃藥師帶自己離開，黃藥師拒絕。歐陽鋒與黃藥師喝酒聊心事，歐陽鋒認為黃藥師應該再去見見馮衡，而他也說出自己的身世故事。

