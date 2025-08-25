華已成157國前三大貿易夥伴 反制霸凌行徑

【on.cc東網專訊】國務院新聞辦公室周一（25日）舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，透露中國已成為全球157個國家和地區前三大貿易夥伴，「十四五」以來海關總署對外簽署519份合作文件，期間堅定維護多邊貿易體制，反對單邊主義，反制霸凌行徑。

會上指出，去年中國與共建夥伴進出口達到22萬億元（人民幣，下同，約24萬億港元），佔比超過一半，與東盟、拉美、非洲、中亞等新興市場進出口年均增長10%以上。海關年均監管進出口貨物52億噸、貨值達41.5萬億元（約45.2萬億港元），體量全球最大，安全穩定可控。「十四五」以來，全國新增和擴大開放40個口岸，總數已達311個，基本形成水陸空立體化、東中西全方位口岸開放布局。去年全國水運口岸進出口貨運量逾43億噸，較「十三五」末增長一成，航空口岸增長逾17%，陸路口岸增長逾19%。

「十四五」期間，全國新設19個海關特殊監管區域，總數達174個，實現各省區市全覆蓋，去年海關特殊監管區域進出口值相比「十三五」末的2020年增長逾三成。海關與衞健、疾控等部門同時期強化聯防聯控，對6億多進境人員、3億進境交通運輸器具實施衞生檢疫，截獲525萬隻病媒生物，有效防範逾30種蟲媒傳染病傳入。

