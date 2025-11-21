華府使館區建築啟閉 反映外交更迭

（法新社華盛頓20日電） 在美國華府的使館區，一棟空置建築外多年來蔓延的雜草，終於在9月被清理乾淨，隨後在此處升起敘利亞國旗。

這座園區結束長達11年的關閉並象徵性地重新開放，彷彿提醒人們，華盛頓卡洛拉馬（Kalorama）地區有不少建築因國際外交的劇烈動盪而陷入淒涼荒廢。

塔利班於2021年夏天重新上台掌權幾個月後，阿富汗被推翻民選政府的駐美使館便關閉，外頭信箱至今堆滿泛黃報紙。

不遠處，一棟曾作為俄羅斯貿易代表處的豪宅，停車場也長滿雜草。美國國務院當年下令關閉這座建築，以報復俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選。

廣告 廣告

敘利亞駐美大使館於2014年因敘國內戰而被美國政府下令關閉。如今至少理論上已能重新啟用。

敘利亞新任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）11月初訪美後，川普政府11月10日宣布敘利亞駐美使館建物重新開張消息。2024年底領導叛軍推翻阿薩德政權的夏拉，過去曾與蓋達組織有關，被美國列為恐怖分子。