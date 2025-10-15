華府停擺兩周 已裁逾4100人 特朗普︰永久終止民主黨項目

Reuters 美國總統特朗普（Donald Trump，川普）為期一天的中東之行正值加沙協議敲定之際：該協議的生效，堪稱兩年災難性戰爭後最關鍵的時刻之一。 特朗普一如既往地以鮮明的風格描繪局勢，他形容這是三千年來最大的轉捩點。在週二凌晨返程的飛機上，他在回顧這一天時表示，「說得委婉一點，這是歷史性的一天」。他早前甚至暗示，在他的領導下，這個長期飽受暴力蹂躪的地區已經實現了「永久和平」。 身為白宮記者團的一員，我們搭乘的是「空軍一號」，也正因如此，我才發現自己身處這場美國外交旋風的中心。 ...

BBC News 中文 ・ 18 小時前