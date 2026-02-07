華府控北京秘密核試

（法新社日內瓦6日電） 美國今天指控北京於2020年進行一次秘密核試驗，並呼籲簽訂一項能將中國與俄羅斯一同納入、更廣泛的新軍備控制條約。

在美俄限制飛彈及核彈頭部署的條約於前一天到期後，這項在全球裁減軍備會議上提出的指控，凸顯了在核武管制的關鍵時刻，華府與北京之間的嚴重緊張關係。

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦的裁軍會議上表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行了核爆試驗，包括準備進行指定當量達數百噸的試驗。」

他說：「中國軍方試圖透過混淆核爆的方式來隱瞞試驗，因為認知到這些試驗違反禁試承諾。中國使用了『解耦』（decoupling）這種降低地震監測有效性的方法，來向世界隱藏他們的活動。」

狄南諾指出，中國在2020年6月22日進行了一次這樣的「產生當量的試驗」。美國總統川普去年10月曾下令美軍立即恢復核武測試程序，稱其他國家正在這樣做，但未提供任何細節或指明是哪些國家。

中國裁軍事務大使沈健並未直接回應狄南諾的指控，但他表示，北京在核問題上一向採取慎重負責的態度。