華府擬控制更多戰略企業股權 應對中國出口限制

【on.cc東網專訊】美國財長貝森特周三（15日）表示，特朗普政府將尋求更多關鍵企業的股權以加強控制戰略領域，應對中國的經濟策略和出口限制。

近日，特朗普政府已從補貼轉為直接入股半導體公司英特​​爾、礦產礦業公司Trilogy Metals、稀土礦商MP Materials等企業。貝森特指出，中國新出台的稀土出口管制措施反映美國有必要在關鍵材料方面實現自給自足，或者更多地依賴值得信賴的盟友，當面對中國這類非市場經濟體，就需要執行產業政策。他續指，華府可能會在對美國國家安全至關重要的領域加大投資，包括稀土、半導體、製藥和鋼鐵。在稀土領域，美國政府也將設定價格下限和戰略儲備。

廣告 廣告

貝森特說，華府不會介入非戰略性行業及入股，但已經確定七個需在國內發展的行業，政府必須非常謹慎，避免過度擴張，並確保投資符合戰略目標。他批評部分國防承包商在交付方面嚴重落後，政府作為相關公司的最大客戶，可能不得不敦促他們多做一點研究，少回購一點股票。他指，這正是波音公司陷入麻煩的原因。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】