華府根據「可靠報告」 稱哈瑪斯欲攻擊加薩平民

（法新社華盛頓18日電） 美國國務院今天表示，根據「可靠報告」，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）正計劃攻擊加薩（Gaza）平民。

美國國務院聲明：「此次攻擊巴勒斯坦平民的計劃將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果。」

「如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性。」

美國總統川普在自己的「真實社群」（Truth Social）平台發文表示：「如果哈瑪斯持續在加薩殺人，這不符協議，我們別無選擇，只能進入加薩殺人。」不過川普並未說明他所謂「我們」指的是什麼人。

廣告 廣告

華盛頓表示，已將「哈瑪斯即將違反停火協議」告知停火協議擔保國，其中包括美國、埃及，卡達和土耳其。

本週稍早，哈瑪斯對遭戰火破壞的加薩城市強化控制，鎮壓並處決涉嫌通敵者。他們在官方頻道發布的影片顯示，以「通敵者和不法之徒」稱呼的8名嫌疑者，蒙眼跪地在街頭遭到處決。