華府槍擊案殃及兩名國民兵 美國凍結庇護審查

【Now Sports】曼聯今季英超只在客場取得1場勝仗，領隊阿摩廉也解釋不了，但認為如果回顧比賽本身，他們應該可以拎到更多積分。「很難指出我們客場不勝的具體原因，」阿摩廉（Ruben Amorim）被問到曼聯今季唯一的客場勝仗，就是在晏菲路球場以2:1力挫死敵利物浦：「問題很多，但如果回顧比賽，我們本應該拿到更多積分。因為我們掌控了一些比賽，也曾經佔據優勢，最終卻失去了控制......真的令人失望、沮喪，尤其是上一場比賽（作客愛華頓）。」曼聯周一造訪前帥莫耶斯領軍的愛華頓，大部份時間都較對手踢多1人，但最後狂射25腳顆粒無收，反而對方唯一中框的射門，就收穫全場唯一入球，以1:0勝出。對愛華頓一役前，古亞在訓練中頭部受傷，臨時退出大軍名單，而阿摩廉證實，這名巴西前鋒會繼續缺席周日作客水晶宮的比賽，而錫斯高和哈利麥佳亞也繼續養傷中。

now.com 體育 ・ 4 小時前