宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
華府槍擊案殃及兩名國民兵 美國凍結庇護審查
（法新社華盛頓28日電） 美國兩名國民兵在華府遭遇槍擊後，美國移民當局今天宣布，「停止所有庇護審查，直到能確保所有外國人都經過最嚴格的審查」。
阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）本週涉嫌在華府槍殺兩名國民兵（National Guard），其中一人傷重不治。
美國總統川普（Donald Trump）接著於27日宣布，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。
美國國籍暨移民局（USCIS）局長史威德洛（Joseph Edlow）今天發布上述消息。
被問及哪些國籍會受影響時，國土安全部向法新社出示一份19國名單。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天也表示，美方已經暫時停發簽證給所有阿富汗籍旅客。他說，「美國最重要的優先事項，就是保護國家與人民。」
其他人也在看
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。BossMind ・ 16 小時前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳關愛隊要求義工離開及報警 麥美娟澄清無人報警希望社會認清事實
大埔宏福苑五級火後，政府開放9個臨時庇護中心讓災民暫住。網傳有關愛隊到場後要求義工離開並報警。民政及青年事務局局長麥美娟澄清警方無接獲相關報案，希望社會認清事實。 麥美娟強調政府要確保臨時庇護中心的秩序，保護災民的安全及私隱。她希望社會認清事實，大家團結一致，不分彼此，為受影響居民提供適切服務。 麥美娟呼籲am730 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
立法會選舉2025︱投票押後？法例規定延期不多於14日 2020年引用緊急情況押後一年︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火導致逾120人死亡，特首李家超日前指，已暫停選舉宣傳及推廣工作，包括選舉論壇，以優先處理火災及援助受災居民。李家超亦被問及會否押後立法會選舉，李指在統整工作後再作決定。翻查資料，根據相關條例，延遲選舉需在原日期後14日內進行。不過2020年立法會選舉就以疫情為由押後一年，時任特首林鄭月娥就引用《緊急情況規例條例》處理，並由人大常委會處理立法會真空期問題。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
紅魔客場僅1勝 阿摩廉：本應拎到更多分
【Now Sports】曼聯今季英超只在客場取得1場勝仗，領隊阿摩廉也解釋不了，但認為如果回顧比賽本身，他們應該可以拎到更多積分。「很難指出我們客場不勝的具體原因，」阿摩廉（Ruben Amorim）被問到曼聯今季唯一的客場勝仗，就是在晏菲路球場以2:1力挫死敵利物浦：「問題很多，但如果回顧比賽，我們本應該拿到更多積分。因為我們掌控了一些比賽，也曾經佔據優勢，最終卻失去了控制......真的令人失望、沮喪，尤其是上一場比賽（作客愛華頓）。」曼聯周一造訪前帥莫耶斯領軍的愛華頓，大部份時間都較對手踢多1人，但最後狂射25腳顆粒無收，反而對方唯一中框的射門，就收穫全場唯一入球，以1:0勝出。對愛華頓一役前，古亞在訓練中頭部受傷，臨時退出大軍名單，而阿摩廉證實，這名巴西前鋒會繼續缺席周日作客水晶宮的比賽，而錫斯高和哈利麥佳亞也繼續養傷中。now.com 體育 ・ 4 小時前
湖人鬥獨行俠拒用「NBA盃場地」
【Now Sports】美國時間周五晚由洛杉磯湖人迎戰達拉斯獨行俠的NBA盃比賽，湖人方面將不會使用特製的「NBA盃場地」。湖人周二打敗洛杉磯快艇，取得5連勝，而該仗使用一片黃色特製木板，但一眾球員，包括巨星勒邦占士賽後紛紛反映場地滑溜，存在危險性。八村壘說在這場地作賽「感覺奇異」：「就像油般，很滑。所有人都倒在地，幾乎每一秒都有人倒下。」NBA盃皆用特製、色彩鮮明的木板，以區分常規賽。不過湖人發言人向《洛杉磯時報》透露，球場供應商已認定場地「不適合比賽」，將會進行修復，惟有需要仍會在8強賽使用。湖人已在分組3連勝鎖定8強資格，而只要周五之戰打敗獨行俠，更可得到8強主場之利。now.com 體育 ・ 5 小時前
華府2國民警衛軍遭阿富汗槍手伏擊危殆 特朗普震怒 叫停移民審批
美國兩名派駐首都華盛頓的國民警衛軍周三在白宮附近遭一名阿富汗男子伏擊，雙方交火，兩名國民警衛軍中槍危殆，槍手受傷被捕。總統特朗普事後在其社交平台發文怒罵槍手是「畜生」，指其要付上沉重代價，並下令增派500名國民警衛軍到華盛頓。為回應襲擊，華府即時無限期暫停審批阿富汗人移民申請，聯邦調查局(FBI)正循恐怖襲擊方向調查。am730 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
英超話題 ｜榜首大戰前傳 懷斯由被趕落「車」 變阿仙奴核心
英超本周焦點賽事，必然是榜首的阿仙奴作客排名第二的車路士，既是榜首大戰，亦是倫敦打吡，勢必引起無數球迷的注意。阿仙奴的鐵血中場懷斯其實是車路士青訓出品，只可惜「這舊飯」在14歲便被藍軍放棄。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。信報財經新聞 ・ 1 天前
電池問題或致純電模式失效 比亞迪召回近8.9萬輛車
【on.cc東網專訊】內媒周六（29日）報道，內地電動車龍頭企業比亞迪近日向國家市場監督管理總局備案召回計劃，涉及兩款批次共88,981輛秦PLUSDM-i車型，召回原因為動力電池包一致性問題，可能導致純電模式失效，存在安全隱患。on.cc 東網 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布暫停選舉工程，及餘下所有官方立法會選舉論壇。行政長官李家超今（27 日）傍晚見記者時宣布，成立「宏福苑援助基金」，開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），由政府出資3億元，今晚7時起接受捐款；另外政府向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，今晚起優先在各庇護中心發放。Yahoo新聞 ・ 1 天前
地盤圍網需符合三大阻燃標準 中、美、英哪個最安全？
宏福苑火警後，本港棚網阻燃制度受關注。中、美、英三大標準阻燃時間差異大，美國要求2秒內自滅，中國為4秒，英國分三級。制度是否足夠？Yahoo 地產 ・ 1 天前
2026金價走勢 有大行大力唱好 有高人稱貴到咋舌
金價今年成強勢投資，有望達成1979年以來最大升幅。迎接2026年，黃金可以繼續趁回調吸納，抑或已經見頂？今次收集多間大行及國際級投資KOL唱好唱淡意見，一次過供大家參考。Yahoo財經 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 1 天前