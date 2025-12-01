兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
華府槍擊案阿富汗嫌犯 可能於入美後才激進化
（法新社華盛頓30日電） 美國國土安全部長諾姆表示，涉嫌在華府槍擊兩位國民兵的阿富汗嫌犯可能是在進入美國後才激進化。他今天在多個訪談節目中談到嫌犯動機。
29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）涉嫌於11月26日開槍，造成一名20歲國民兵（National Guard）不治、另一人重傷，面臨一級謀殺指控。
諾姆（Kristi Noem）在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示：「我會這麼說，我們相信他是在來到這個國家後才激進化。」
諾姆在美國廣播公司（ABC）另一訪談中指出：「我們確實認為，那是經由與他老家社區和母國的人脈，我們將繼續跟與他互動的人、他的家人以及跟他交談的人，進行訪談。」
2021年美軍撤離阿富汗，塔利班（Taliban）部隊隨後重掌政權，期間時任總統拜登政府執行大規模空運撤離行動，拉坎瓦爾於當時進入美國。
諾姆在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示，拉坎瓦爾進入美國後「可能有接受審查」，但「這項工作做得不好」。
川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱：「狡詐的拜登、（前國土安全部長）馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），以及所謂『邊境沙皇』賀錦麗（Kamala Harris）確實害我們國家淪為任何人都可毫無檢查、無需審查就能進入，完全搞砸了！」
官員指出，拉坎瓦爾前往美國之前曾在一支獲中央情報局（CIA）支持、與塔利班作戰的阿富汗「夥伴部隊」服役。
美國政府已經暫停對所有阿富汗公民核發簽證，並且凍結所有庇護案件審查。
川普警告封閉委國空域 卡拉卡斯當局：毫無正當性
（法新社卡拉卡斯29日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普這項警告為「殖民主義威脅」。聲明同時警告，空域受到干擾也將導致從美國遣返委內瑞拉移民的包機無法運作。法新社 ・ 23 小時前
聞泰科技向荷蘭最高法院提起上訴
【彭博】— 中國聞泰科技向荷蘭最高法院提出上訴，要求恢復對子公司安世半導體的控制權，此舉表明雖然中國當局暫時允許恢復安世中國的晶片出口，但導致矛盾的根源仍然存在。Bloomberg ・ 2 天前
為抗美關稅而捨碳稅拾化石燃料 加拿大總理挨轟
（法新社蒙特婁28日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任以來取消前杜魯道內閣一些環保淨零措施，遭批評者指控背叛應對氣候變遷努力。自從卡尼今年3月接替前總理杜魯道（Justin Trudeau）以來，外界普遍認為他已調整自由黨在環保議題上的立場。法新社 ・ 1 天前
立會如期12．7選舉 與救災並進
大埔宏福苑五級大火造成過百人傷亡。在港府正全力救災下，將於周日（7日）舉行的立法會換屆選舉會否受影響備受關注。據本報了解，立法會選舉將如期舉行，選舉論壇和拉票活動亦在本周陸續恢復。多名現屆議員表示理解當局安排，認為即使推遲選舉，社會沉重氣氛也難回復，但建議選舉大滙演等慶祝活動可免則免，並料今次投票率會受挫。政制及內地事務局回覆稱，會適時公布選舉安排。信報財經新聞 ・ 5 小時前
委內瑞拉稱啟動多邊機制 要求美國立即停止非法行為
委內瑞拉副總統羅德里格斯表示,美國政府試圖阻斷委內瑞拉領空,構成對國家主權的非法與無理的干預。他表示,總統馬杜羅已下令啟動一項特別計劃,協助滯留在境外的委內瑞拉公民回國,並為需要離境的人員提供便利。委內瑞拉政府已依據國際法,啟動所有多邊機制,要求立即停止這一非法而且不合法的行為。特朗普較早時在社交平台發文稱,委內瑞拉上空及周邊空域被視為全面關閉。美國聯邦航空局向多家航空公司發出警告指,鑑於安全局勢惡化以及委內瑞拉境內和周邊軍事活動加強,任何民航客機飛越委內瑞拉領空都會面臨危險,各航司需謹慎行事。 (BC)infocast ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜全港政府建築物及設施下半旗誌哀 市民到弔唁處悼念遇難者(羅泳思報道)
【Now新聞台】政府就宏福苑大火災舉行悼念儀式，全港政府建築物和設施一連三日起，下半旗誌哀。而全港18區設置的弔唁處，不少市民到場悼念。 悼念宏福苑火災罹難者儀式，早上八時在政府總部舉行。國旗及區旗徐徐升起，之後再緩緩降下至旗桿一半。行政長官李家超、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融、一眾司局長及行會非官守成員等，默哀三分鐘，他們之後政總內簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。同一時間，立法會也舉辦哀悼儀式，主席梁君彥連同沒有參選的議員和職員等出席。除了政府建築物和設施一連三日下半旗外，政府亦在全港18區設置弔唁處。在大埔富亨鄰里社區中心會堂有市民前來簽署弔唁冊，表達對罹難者的深切悼念。悼念市民鍾女士：「我寫了兩句，深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出傷痛。」悼念市民郭小姐：「遠處一直看著它擴散，變相心情是異常難受，因為完全是愛莫能助的感覺，以及大埔人會覺得這個土生土長的地方，現在怎麼辦。」今次火災隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪不幸殉職，有市民到場擺放鮮花和心意卡。悼念市民溫小姐：「他已經盡了自己最大努力，所以很多謝他，捨己為人，多謝他們，不顧自己的安now.com 新聞 ・ 1 天前
法國總統府：馬克宏12/1會晤澤倫斯基
（法新社巴黎29日電） 法國總統府宣布，總統馬克宏12月1日將在巴黎接待烏克蘭總統澤倫斯基並舉行會談。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）向「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）表示：「只要（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）放棄透過先征服烏克蘭進而重建蘇聯帝國的幻想，和平觸手可及。」法新社 ・ 1 天前
AMRO籲內地財策「以人為本」 服務業潛力巨 助經濟向內需轉型
內地經濟面對內外的夾擊，GDP增長保持動力，但內地官員直言內部實際需求仍然較弱。東盟中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）首席經濟學家何東指出，內地財政政策重點要適度調整，動用資源的重點不可以主要依靠投資起橋起路，要「以人為本」，提升居民收入和消費的意願，再推動服務業發展，助經濟轉型至以內需帶動的局面。信報財經新聞 ・ 4 小時前
捲入反腐風暴 烏克蘭總統辦公室主任辭職
烏克蘭總統澤連斯基周五發表講話表示,總統辦公室主任葉爾馬克(Andriy Yermak)已經提交辭職聲明。國家反腐敗局在社交媒體發文稱,當局與反腐敗專門檢察官辦公室對葉爾馬克的住所進行搜查。國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室本月10日在社交媒體宣布,反腐敗部門的調查結果顯示,能源部現任和前任官員與商人組成的龐大犯罪集團涉嫌洗錢、非法斂財等行動,已被查明的洗錢金額近1億美元。貪腐案曝光後,司法部長和能源部長都被革職。澤連斯基表示,周六將與可能擔任總統辦公室負責人的人選進行諮詢。 (BC)infocast ・ 1 天前
傳華商涉足哥倫比亞非法軍貿 華澄清未向無授權實體售武
【on.cc東網專訊】哥倫比亞有媒體近日報道，發現一名中國公民與當地武裝組織開展非法投資和軍貿活動。中國駐哥倫比亞使館發言人周六（29日）回應指，該公民在不知情下被騙誤入非法武裝組織所在地，強調中國只與主權國家開展軍貿合作，從未向未經政府授權的實體出售武器，也不on.cc 東網 ・ 1 天前
新疆自治區政府常務副主席陳偉俊 涉嚴重違紀違法正受查
新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中紀委國監委紀律審查和監察調查。現年59歲的陳偉俊是浙江寧海人,長期在浙江任職,曾任溫州市委書記,2021年5月起調往新疆工作,落馬前於10名新疆政府副主席之中,排名第一。陳偉俊在本月21日最後一次出席公開活動,上個月曾出席在烏魯木齊舉辦的外國駐港領團和商界參訪團專場推介會。 (BC)infocast ・ 13 小時前
資料顯示12月中國赴日航班大幅減少904班
在中國政府發佈赴日旅遊風險提示後,資料顯示12月原定的5548個中國飛往日本的航班,有904個已確定取消,取消比例達16%。中國駐日大使吳江浩在《人民日報》撰文,強調堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序。他稱,日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論,發出武力威脅與戰爭叫囂至今拒不認錯、拒不收回,嚴重破壞國際法和國際關係基本準則,嚴重破壞戰後國際秩序,嚴重破壞中日關係政治基礎。吳江浩表示,恪守一個中國原則,是日本必須嚴格履行的政治承諾和不容推卸的國際法義務。吳江浩指出,中日關係的穩定發展,只能建立在牢固的政治基礎之上。日本現職領導人單方面發起的破壞性行為,誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆。日方當前唯一正確做法,就是恪守數十年來反復作出的政治承諾,停止破壞戰後國際秩序,立即撤回錯誤荒謬言論,以實際行動徹底認錯糾錯。 (BC)infocast ・ 13 小時前
金正恩出席慶祝人民軍空軍成立80周年活動
《朝中社》報道,北韓日前舉行系列活動慶祝人民軍空軍成立80周年,北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩在出席活動時表示,北韓空軍將裝備新的戰略軍事資產,同時被交付新的重大任務。金正恩在紀念北韓人民軍空軍成立80周年報告會上說,空軍在行使核戰爭遏制力方面獨當一面。他要求空軍發揮壓倒性精神力量和進攻性氣勢,堅決擊退和遏制敵人企圖侵犯北韓領空的各種偵察行為和軍事挑釁可能性。報道說,金正恩當日觀看空軍飛行表演,並向空軍授予北韓最高勛章。 (BC)infocast ・ 12 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 15 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 21 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 17 小時前