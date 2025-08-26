港大 AI 模型辨識精子受精能力
華府迎接新學年 移民社群憂心川普驅逐令影響學童
（法新社華盛頓25日電） 美國華盛頓特區公立學校新學年度自今天起展開，由於擔心移民官員加強逮捕與掃蕩力道後，恐以校園為目標，華府各地都組織學童陪護小組，並安排共乘車輛與巡守隊。
美國移民暨海關執法局（ICE）表示，今天不會將華府校園當成掃蕩目標，但不排除在校園內對無證與無人陪伴的兒童進行安全訪查。
川普政府稱，有必要將這些孩童自性販運與強迫勞動中解救出來。
ICE代理局長里昂斯（Todd Lyons）上週告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「你們不會在25日看見ICE官員採取突襲或大規模掃蕩行動。但我們的目標是找到那30萬名無證兒童，以及那些在上屆政府執政期間來到這裡的未成年人。」
華府今天街坊鄰居、志工與家長都忙著護送孩子們到校上課，他們決心保護這些學童，免受美國總統川普驅逐無證移民的影響。
墨裔美籍的社區組織者席琳娜（Selene）承認，她曾想過不送女兒去上學，因為即使是合法在美國居留的拉丁裔家庭，也曾淪為拘留與打擊的目標。
不願透露姓氏的席琳娜說：「這無關身分問題。而是關於你的外貌，對吧？當你走在街上、且看起來像是拉丁裔，很不幸地，你就會成為被針對的目標。」
根據華盛頓特區財政政策研究所（DC Fiscal Policy Institute）數據，2023年，華府約有2.5萬名無證移民。
儘管華盛頓特區的公立學校不會蒐集學生的公民身分資料，但「華盛頓郵報」2022年報導引用華府特區議會議員的估計指出，華府公立學校「有3000至4000名無證學生」。
根據「美國全國教育協會」（National Education Association），在美國移民人口最多的加州，自川普今年1月重返白宮後，ICE的突襲行動已導致學生缺課率飆升。
加州教師聯盟（California Federation of Teachers）主席福瑞塔斯（Jeffrey Freitas）援引1982年最高法院一項深具里程碑意義的裁決指出，各州不能阻止無證兒童就讀公立學校。
保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的黎斯（Lora Ries）指出：「根據最高法院裁決，無論孩子的移民身分為何，他們都可以就讀公立學校，不會因此面臨風險。」但她補充說：「如果有人非法居留，就應依法行事」。
