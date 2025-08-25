華府部署國民兵持槍執勤 川普指控犯罪率激增

（法新社華盛頓24日電） 美國軍方表示，國民兵（National Guard）今起開始在首都華府攜帶武器。此舉為美國總統川普打擊犯罪的一環，他已在當地部署超過2200名國民兵。

負責指揮這批國民兵的華盛頓特區聯合特遣部隊（Joint Task Force-DC）在聲明中說。「自2025年8月24日深夜起，JTF-DC成員開始攜帶配發的武器，」

聲明強調，他們僅被授權在「迫不得已且只在面臨迫在眉睫的死亡或嚴重人身傷害時」動用武力。

以川普為首的共和黨政治人物宣稱，華府犯罪猖獗、遊民問題嚴重且財務管理不善。

然而，華府警方的數據顯示，儘管暴力犯罪在疫情後激增，但從2023年到2024年間仍有顯著下降。