華府2國民警衛軍遭阿富汗槍手伏擊危殆 特朗普震怒 叫停移民審批

美國兩名派駐首都華盛頓的國民警衛軍周三在白宮附近遭一名阿富汗男子伏擊，雙方交火，兩名國民警衛軍中槍危殆，槍手受傷被捕。總統特朗普事後在其社交平台發文怒罵槍手是「畜生」，指其要付上沉重代價，並下令增派500名國民警衛軍到華盛頓。為回應襲擊，華府即時無限期暫停審批阿富汗人移民申請，聯邦調查局(FBI)正循恐怖襲擊方向調查。

一男一女國民警衛軍下午在白宮約兩個街口外一處巴士站巡邏時，遭槍手伏擊，其中一名警衛軍還火，附近執勤人員聽到槍聲後趕往增援，並與槍手交火，最終將他制服。目擊者拍到一人受傷倒地，有執法人員施救，另一人疑頭部受傷，側身躺卧，巴士站玻璃碎落一地。兩名傷者隸屬西弗吉尼亞州國民警衛軍，接受手術後情況危殆。當局立即封鎖現場以及白宮附近一帶調查。

槍手單獨犯案

華盛頓警方指，槍手是「伏擊」兩名國民警衛軍，指他繞過街角，再向兩人開槍。閉路電視畫面顯示，槍手走近兩人後拔槍。初步調查顯示，槍手單獨犯案，警方正釐清其動機。FBI局長巴特爾形容，兩名警衛軍遭到「可怕的暴力襲擊」，FBI正循恐襲方向調查。

國土安全部指，槍手是2021年赴美國尋求庇護的阿富汗人。消息指，29歲槍手名為拉坎瓦爾，2021年循美國收容為美軍工作阿富汗人的計劃赴美並獲批難民資格，與妻兒在華盛頓州定居。特朗普怒斥，「這是極其惡劣的襲擊，是充滿邪惡、仇恨和恐怖的行為」。拉坎瓦爾在阿富汗時，曾與中情局等部門合作。

逾2000兵力部署華盛頓

特朗普今年8月起在首都華盛頓部署國民警衛軍，稱是為了「重建法治、秩序及公共安全」，還將特區警察局置於聯邦管轄下。此舉引發民眾不滿，9月曾有數千人上街抗議，要求停止部署。政府數據顯示，目前2,188名兵力被派到華盛頓執行聯合特遣部隊任務。

