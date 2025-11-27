宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
華府2國民警衛軍遭阿富汗槍手伏擊危殆 特朗普震怒 叫停移民審批
美國兩名派駐首都華盛頓的國民警衛軍周三在白宮附近遭一名阿富汗男子伏擊，雙方交火，兩名國民警衛軍中槍危殆，槍手受傷被捕。總統特朗普事後在其社交平台發文怒罵槍手是「畜生」，指其要付上沉重代價，並下令增派500名國民警衛軍到華盛頓。為回應襲擊，華府即時無限期暫停審批阿富汗人移民申請，聯邦調查局(FBI)正循恐怖襲擊方向調查。
一男一女國民警衛軍下午在白宮約兩個街口外一處巴士站巡邏時，遭槍手伏擊，其中一名警衛軍還火，附近執勤人員聽到槍聲後趕往增援，並與槍手交火，最終將他制服。目擊者拍到一人受傷倒地，有執法人員施救，另一人疑頭部受傷，側身躺卧，巴士站玻璃碎落一地。兩名傷者隸屬西弗吉尼亞州國民警衛軍，接受手術後情況危殆。當局立即封鎖現場以及白宮附近一帶調查。
槍手單獨犯案
華盛頓警方指，槍手是「伏擊」兩名國民警衛軍，指他繞過街角，再向兩人開槍。閉路電視畫面顯示，槍手走近兩人後拔槍。初步調查顯示，槍手單獨犯案，警方正釐清其動機。FBI局長巴特爾形容，兩名警衛軍遭到「可怕的暴力襲擊」，FBI正循恐襲方向調查。
國土安全部指，槍手是2021年赴美國尋求庇護的阿富汗人。消息指，29歲槍手名為拉坎瓦爾，2021年循美國收容為美軍工作阿富汗人的計劃赴美並獲批難民資格，與妻兒在華盛頓州定居。特朗普怒斥，「這是極其惡劣的襲擊，是充滿邪惡、仇恨和恐怖的行為」。拉坎瓦爾在阿富汗時，曾與中情局等部門合作。
逾2000兵力部署華盛頓
特朗普今年8月起在首都華盛頓部署國民警衛軍，稱是為了「重建法治、秩序及公共安全」，還將特區警察局置於聯邦管轄下。此舉引發民眾不滿，9月曾有數千人上街抗議，要求停止部署。政府數據顯示，目前2,188名兵力被派到華盛頓執行聯合特遣部隊任務。
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC News 中文 ・ 17 小時前
普丁堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭
（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯總統普丁今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等地，否則俄國將繼續武力行動。本月23日，美國和烏克蘭談判代表在日內瓦就最新和平計畫舉行會談。法新社 ・ 8 小時前
高市稱無認定台灣法律地位立場 外交部:不思悔改、錯上加錯
日本首相高市早苗昨日出席在野黨黨魁討論時指，日本根據《舊金山和約》，已放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會，被問到中方是否認同有關講法，他指高市只突出非法無效的「舊金山合約」，但對具有充分國際法效力、在《中日聯合聲明》等雙邊條約明確強調的《開羅宣言》及《波茨坦公告》避而不談，再次表明她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本准則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，是錯上加錯，中方堅決反對，國際社會也應高度警惕。 郭嘉昆強調，中方再次敦促日方切實反思糾錯，立即收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。(ST)infocast ・ 18 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 1 天前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布暫停選舉工程，及餘下所有官方立法會選舉論壇。行政長官李家超今（27 日）傍晚見記者時宣布，成立「宏福苑援助基金」，開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），由政府出資3億元，今晚7時起接受捐款；另外政府向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，今晚起優先在各庇護中心發放。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
貴州強制火葬爆示威 苗族農村官民對峙 大批村民棍棒守墳防「挖屍隊」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國貴州省地方政府以推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求推行逝者火化而非傳統土葬，引起極大爭議，息烽縣石硐鎮自上周六（22 日）起爆發示威，大批遵循土葬傳統的苗族村民與警員、地方官員對峙，期間爆發衝突。Yahoo新聞 ・ 1 天前
生於中印邊境爭議地女子持印度護照上海轉機受阻 印方提出抗議
一名生於中印邊境有主權爭議地區的女子，日前在上海轉機時受阻，被中國移民官員指所持印度護照無效，滯留18小時。印度向中國提出強烈抗議，批評中方行動違反國際民用航空相關規定，亦未能解釋事件。中國外交部昨日指，中國邊檢機關依法依規履行查驗手續，公正文明執法，充分保障當事人合法權益，沒有對涉事女子採取強制措施，也不存在所謂羈押、滋擾等情況，又強調藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。 事發在上周五，涉事女子居於英國，經上海浦東機場轉機至日本期間，被中國移民官員指出生地是中國的一部分，手上的印度護照無效，於滯留18小時後，在印度官員協助下離開上海。(ST)infocast ・ 1 天前
國防部:日方膽敢越雷池半步 必將付出慘痛代價
國防部回應日本計劃在距離台灣地區110公里的地方部署武器一事，新聞發言人蔣斌表示，解放軍有強大的能力，可靠的手段，打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。蔣斌強調，台灣問題純屬中國內政，批評日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後秩序，重蹈軍國主義覆轍。被問到解放軍近日在渤海海峽和黃海北部進行15天軍事任務，是否要警告日本。蔣斌回應說，中日關係出現當前局面的根源，在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事，就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，是極其錯誤、危險及惡劣，強調維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，都將毫不留情予以迎頭痛擊。(JJ)infocast ・ 17 小時前
荷蘭暫停接管安世還不夠？中國批問題沒解決 攜歐盟共同協商
根據《路透》報導，中國商務部周三 (26 日) 表示，已與歐盟達成共識，將共同敦促安世半導體 (Nexperia) 的荷蘭與中國業務單位盡快展開對話，以企業主導方式尋求長期解決方案，避開荷蘭政府層級的干預。北京強調，荷蘭政府日前宣鉅亨網 ・ 1 天前
日本兩官員爆性醜聞下台 男知事涉向員工傳性騷擾訊息 女市長涉與已婚高官酒店幽會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本兩名官員先後宣布辭職，分別涉性騷擾訊息及多次與下屬到酒店，被指影響公眾信任與市政運作。福井縣知事杉本達治因向多名職員發送帶有性騷擾性質的訊息而決定辭職，而群馬縣前橋市市長小川晶則因多次與一名已婚的高級市府官員到訪酒店，在市議會準備啟動不信任動議前，提交辭職信。Yahoo新聞 ・ 1 天前
環球小姐選美爭議不斷 墨泰兩位共同主席爆詐欺販毒
（法新社墨西哥市26日電） 「環球小姐」選美大賽落幕數日後，如今又爆發新的醜聞，這項選美比賽的墨西哥籍共同主席被控販運毒品和武器，而泰國籍共同主席則被控詐欺。今年的「環球小姐」（Miss Universe）選美賽事上週在泰國落幕，由墨西哥佳麗奪得后冠。法新社 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜政府暫停立會選舉宣傳 李家超：是否延期數天內決定
宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，政府宣布即日起暫停所有與2025年立法會換屆選舉有關的官方論壇及宣傳活動，涉及本周至月底共八場官方選舉論壇。多個政黨及商會亦相繼煞停拉票及鼓勵投票活動，以示哀悼及配合救災工作。 行政長官李家超表示，現階段政府首要任務是全力處理宏福苑五級火的救援及善後，包括支援受災居民，強調一切決定以香港整體利益為依歸。至於原定12月7日舉行的立法會選舉會否延期，他指已暫停選舉宣傳和論壇，待統整救災工作後，數天內再決定是否需要調整選舉安排，現時未有定案。Fortune Insight ・ 17 小時前
日首相：已準備好應對日圓投機性下跌或長期利率劇烈波動
日本首相高市早苗昨日(26日)在國會回應質詢時表示，日本不會重演英國前首相卓慧思因擴張性財政政策而導致市場信心崩潰的事件。 高市早苗表示，政府已準備好對日圓投機性下跌或長期利率劇烈波動採取應對措施，並強調其內閣推出的經濟刺激方案並非無節制支出，政府將努力降低日本債務對國內生產總值(GDP)比率，並密切關注債券收益率變化。她又指日本不會重演卓慧思面對的局面，因日本維持經常賬順差，又稱日本最重要的是確保財政可持續性。 高市早苗內閣早前批准規模達21.3萬億日圓(約1,360億美元)的經濟刺激方案，《朝日電視台》報道，日本政府計劃在本財政年度額外發行超過11萬億日圓國債，應付該刺激方案，規模超過去年約6.7萬億日圓的追加國債發行規模。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 1 天前
外交部:日方應誠實、準確、完整講清何謂涉台「一貫立場」
中國外交部發言人毛寧在例行記者會上重申，中方已多次就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。中方堅決反對，日本國內有識之士亦普遍表達質疑和批評，國際輿論也予以譴責。毛寧指，日本政府昨日的內閣答辯書還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，是遠遠不夠，日方應當誠實、準確、完整地講清何謂「一貫立場」，輕描淡寫、一筆帶過，只提概念，迴避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。毛寧續指，日方在答辯書中亦再次妄議台灣問題，是干涉中國內政，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，儘快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。(ST)infocast ・ 1 天前
黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你
藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」姊妹淘 ・ 1 天前
俄羅斯:美國仍在向烏克蘭提供武器和情報
俄羅斯副外長里亞布科夫在記者會表示，美國在對俄關係領域採取自相矛盾的行動，一方面發出與莫斯科改善關係的信號，但同時又繼續向烏克蘭輸送武器裝備和情報信息。里亞布科夫強調，在特別軍事行動背景下，俄羅斯絕無可能作出任何讓步，或「放棄」自身原則，又指俄美元首在阿拉斯加會晤達成的各項共識，本身已體現妥協精神，俄方將恪守共識框架，並計劃在此基礎上持續推進合作。 他指出，若《新削減戰略武器條約》限裁條款保持效力，俄方不排除再次延期，但倘若美方拒絕俄方所提條約建議，地區局勢將急劇惡化。俄羅斯與美國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。 該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。俄美兩國外交關係正常化的工作仍在繼續，但在恢復直航方面沒有取得重大進展。(ST)infocast ・ 22 小時前
美國白宮附近發生槍擊案 兩名國民警衛遭擊斃 槍手被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國首都華盛頓白宮附近發生槍擊案，兩名國民警衛隊成員遭到槍擊，傷重身亡。一名槍手被警方拘捕，當局隨即封鎖白宮周邊區域，事件震驚全美。Yahoo新聞 ・ 1 天前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。信報財經新聞 ・ 7 小時前