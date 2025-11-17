警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
改機是難不到華強北的「工程師」。
Apple iPhone Air 以超薄見稱，也被看為將生產經驗能被運用到摺疊機上的一代產品，其中一個最大特點是採用全 eSIM 設計。不過當 iPhone Air 落入華強北的「工程師」手上，就變成有辦法支援實體 SIM。最近「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。
近日「超雪團隊」於微博發文，指出已成功將 iPhone Air 改可使用實體 SIM，而且在回答網友查詢時表示屬「支援實體 SIM 獲得訊號」，也上載了測試影片，從影片中可看到 iPhone Air 靠排線與 SIM 卡裝置連接，意味「硬改」需用外接方式接駁實體 SIM 卡，而且看似不會影響內置的 eSIM 功能，或許未來會有 iPhone Air 專用的「實體 SIM 卡卡殼」出現， iPhone Air 會不會有興趣試一試？
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
英國初創公司推出先進電池冷卻技術 旨在提升電動車充電速度及電池壽命
一間英國熱管理初創企業最近發佈了一項先進的電池冷卻技術，旨在提升電動車的性能和安全性。這項技術專注於電池在充電和放電過程中所產生的熱量，透過創新的冷卻系統，能夠有效降低電池的工作溫度，從而提高其效率和使用壽命。根據該公司的報告，這項技術不僅有助於延長電池的使用壽命，還能改善整體的電動車駕駛體驗。隨著電動車市場的快速增長，對於電池性能的需求愈加迫切，這項技術的推出無疑將對行業產生深遠影響。 該公司...TechRitual ・ 11 小時前
中國「嫦娥六號」任務發現月球土壤中的氧化現象
根據最近的分析，中國的嫦娥六號任務所帶回的月球土壤樣本揭示了科學家們之前未曾預料到的發現。這項任務自 2020 年發射以來，嫦娥六號成功地將約 1,000 克的月球土壤和岩石樣本帶回地球，這是自 1976 年以來首次有國家能夠從月球上收集並返回樣本。這些樣本的分析不僅為月球的形成和演變提供了新的資料，還可能對未來的太空探索任務提供重要的見解。 研究顯示，這些樣本中富含的氦-3 及其他稀有資源，可...TechRitual ・ 10 小時前
中國昆侖山發現約 1,000 噸金礦儲量
最新的地質研究顯示，中國地質學家在昆侖山脈發現了一個潛在的大型金礦。這一發現可能會對中國的金礦開採產業產生重要影響，特別是在金價持續上漲的背景下。根據報導，這一金礦的儲量估計相當可觀，科學家們表示，這可能成為未來幾年內中國金礦開採的重要來源。昆侖山脈作為中國西部的一個重要地理特徵，其複雜的地質結構一直以來都是地質學家探索的熱點。此次發現不僅有助於提高中國在全球金礦市場的競爭力，也可能促進相關地區的...TechRitual ・ 18 小時前
考古學家在古羅馬玻璃器皿中發現 1,700 年歷史的圖像
一位考古學家在研究古羅馬的 diatreta 玻璃器皿時，發現了一項驚人的發現，這些精緻的器皿不僅展示了當時的工藝技術，還映射出古羅馬社會的文化與藝術。這些 diatreta 玻璃器皿以其獨特的設計和工藝技巧而聞名，通常是在公元 4 世紀至 5 世紀之間製作的。這位考古學家在南意大利的一個遺址中發掘了幾個完整的 diatreta，這些器皿的裝飾圖案及其背後的故事讓人感到驚奇。這些圖案不僅精美，還具...TechRitual ・ 13 小時前
傳奇的 Stone of Scone 遺失碎片被找回，揭露隱藏細節
在一場徹底而壯觀的搜尋中，一位研究人員追蹤了散落在全球各地的碎片和片段，這些物件來自於一個已經消失的科技產品。這項研究的目的是為了了解這些產品在市場上的影響力，以及它們對消費者和行業的長期影響。透過這樣的探索，研究人員不僅能夠重新審視這些科技產品的歷史，還能夠揭示出它們在當今科技生態系統中的重要性。隨著科技的迅速發展，很多過去的產品被新的創新所取代，但它們的影響卻仍然根深蒂固。 這位研究人員利用...TechRitual ・ 18 小時前
美國國防部展示觸控屏幕遠程操控 Black Hawk 直升機技術
一段由美國國防部（Department of Defense）發佈的新視頻顯示，國防部長皮特·布蒂基吉（Pete Buttigieg）在一次公開活動中強調了美國在科技創新方面的努力，特別是在國防領域的應用。他指出，隨著科技的快速發展，國防部必須適應新的挑戰，並利用先進的科技來提升國家安全。在這段視頻中，布蒂基吉提到人工智能（AI）、無人機技術和網絡安全等領域的重要性。他強調，這些技術不僅能夠提升美...TechRitual ・ 17 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Meta Quest 3S 歷史低價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備
趁著 Black Friday 的機會，Meta 最新的 Quest 3S 全線回歸歷史低價！目前在 Amazon 上 128GB 和 256GB 套組的售價分別來到了 US$250 和 US$329，約合 HK$1,940 及 HK$2,560 就能入手。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
南韓啟用浮動太陽能項目 促進可再生能源發展
南韓在可再生能源方面取得了重要進展，特別是在浮動式可再生能源的計劃上，最近完成了一個具有里程碑意義的項目，這一項目標誌著南韓在可再生能源領域的持續努力。這個浮動式太陽能發電設施位於南韓的西海，是由政府和私營企業共同合作的成果，旨在利用水面空間進行能源生產，進一步推動可再生能源的發展。這些浮動式太陽能板不僅能夠減少土地使用，還能降低水面蒸發，從而提高水資源的利用效率。 這個項目的完成也顯示了南韓在...TechRitual ・ 18 小時前
據報 Tesla 有可能在「未來幾個月內」推出支援 Apple CarPlay 功能
據報 Tesla 已著手開發並於內部測試 Tesla 直接使用 CarPlay 功能，可能會在「未來數個月內」推出。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 21 分鐘前
中國發布赴日提醒後 日本敦促中方緩和就涉台爭端作出的反應
(新增第11段玉淵譚天文章內容。)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
立法會選舉｜政府舉行選委界選舉論壇 50名候選人均有出席
【Now新聞台】政府舉行選舉委員會界別選舉論壇，全部候選人都有出席。論壇在灣仔伊利沙伯體育館舉行，五十名選委界候選人分八批、每次五人上台自我介紹，每人有兩分半鐘時間；除了助選團成員外，逾1100名選委都有出席。政制及內地事務局局長曾國衞論壇後見記者，被問到這次不設提問及辯論環節是否不理想，他表示要考慮候選人及選委數目等實際情況，相信現時安排已可讓選委了解候選人的政綱及抱負。政制及內地事務局局長曾國衞：「我們是希望一氣呵成，因為如果你組織數次的話，接近1500名選委要他們同一時間出現，大家公務都比較繁忙，所以我們希望能一次過安排，否則的話有些場次他可能有來，有些場次可能不來，都可能會造成一個不公的情況，所以在這個情況下亦都因應時間考慮，如果時間過長，亦不是一個很理想的安排。」2025立法會選舉候選人(地區直選)2025立法會選舉候選人(功能界別)2025立法會選舉候選人(選委會界別) #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
小巴又有新規矩？車廂告示要求乘客「大聲啲落車」
小巴上早前有便衣警員「放蛇」，無佩戴安全帶的乘客全部被票控，引起市民關注。近日有網民發現小巴告示要求乘客「大聲啲落車」，莫非又有新規矩？ 根據網民在社交平台Threads上載的小巴車廂手寫告示，寫上「如要落車請按鐘落車，大聲啲落車，多謝合作」。該名網民反問「大聲啲落車係乜嘢玩法？落車要落到嘭嘭聲咁？」 網民am730 ・ 1 天前
賽馬事故｜馬匹拋下騎師反方向跑 沙田第8場賽果無效退款
【Now新聞台】沙田馬場今日第八場賽事發生事故，馬會宣布賽事無效。 14號馬匹「超越夢想」在1200米賽事起步階段，就拋下騎師潘明輝往反方向奔跑。馬會指，騎師和馬匹在事件中均無受傷，惟基於安全理由，宣布賽果無效，投注均可獲退款。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
文化和旅遊部提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊
繼外交部後，國家文化和旅遊部亦提醒中國遊客，近期避免前往日本旅遊，已在當地的中國遊客應密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。 今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。(wl/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國科研團隊研發新一代太陽能電池，效率達 27.2% 並可耐受 1,000 小時高溫測試
中國科學院半導體研究所的研究人員最近在材料科學方面取得了顯著的進展，這一突破可能會對未來的電子設備產生深遠的影響。這項研究主要集中於新型半導體材料的開發，特別是基於二維材料的技術，這些材料因其出色的導電性及其在微型電子設備中的潛力而受到廣泛關注。研究團隊的工作顯示，這些新材料在高效能和低能耗方面具備優越的性能，這對於推動智能手機、電腦及其他消費電子產品的性能提升至關重要。 在這項研究中，科學家們...TechRitual ・ 18 小時前
【百佳】快閃特賣場 全場精選產品低至2折
百佳青衣長發廣場店特設快閃特賣場，全場精選產品低至2折，數量有限，售完即止！超抵產品包括佳之選少鹽開心果 $3/包、思高超強力清潔海綿百潔布 $3/個、金御膳海螺粒罐頭 $9/罐、紡優美5合1洗衣心心珠（20粒裝）$30/袋，仲有更多驚喜優惠等你發掘！YAHOO著數 ・ 1 天前
【財圈識真假】規避全購蠱惑招「只能回味」
各位「巴打」，台灣有一首國語老歌叫《往事只能回味》，首兩句歌詞「時光一逝永不回，往事只能回味」。尤雅姐姐一開腔哼唱，其甜美歌聲繞梁三日，教人印象難忘。「高仁指點」話你知，港股昔日有規避全面收購（General Offer，簡稱G.O.）妙法，今時今日已難再施展應用，本文將戳破這些規避全購蠱惑招。信報財經新聞 ・ 8 小時前