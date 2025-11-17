華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

Apple iPhone Air 以超薄見稱，也被看為將生產經驗能被運用到摺疊機上的一代產品，其中一個最大特點是採用全 eSIM 設計。不過當 iPhone Air 落入華強北的「工程師」手上，就變成有辦法支援實體 SIM。最近「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

近日「超雪團隊」於微博發文，指出已成功將 iPhone Air 改可使用實體 SIM，而且在回答網友查詢時表示屬「支援實體 SIM 獲得訊號」，也上載了測試影片，從影片中可看到 iPhone Air 靠排線與 SIM 卡裝置連接，意味「硬改」需用外接方式接駁實體 SIM 卡，而且看似不會影響內置的 eSIM 功能，或許未來會有 iPhone Air 專用的「實體 SIM 卡卡殼」出現， iPhone Air 會不會有興趣試一試？

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk