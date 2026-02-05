華御結優惠2026｜各位打工仔同學生哥留意！華御結（hana-musubi） 宣布推出新春賀年驚喜，一連5日舉行「皇牌御結日」，多款人氣御結均一價$12發售！今次優惠涵蓋7款口味，包括長期熱賣的北海道產秋鮭三文魚、濃香蛋汁牛壽喜燒，以及期間限定的山葵風味紅雪蟹沙律。最重要是無限任買，早餐、午餐定下午茶食都得！即睇以下優惠日子及款式詳情，準時去掃貨！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

華御結優惠2026｜突發限時5日$12飯糰優惠！無限任買三文魚/壽喜燒牛肉/山葵紅雪蟹

第一輪（2月5-6日）：必搶三文魚、壽喜燒牛肉

優惠期分為兩輪，首輪於 2月5日（四）及 6日（五） 舉行，共有4款口味選擇，當中包括兩款原價$20以上的貴價款式，性價比極高！

【回本之選】濃香蛋汁牛壽喜燒（原價$22）： 選用肉質細嫩的牛胸腹肉，配以秘製壽喜燒醬汁，是今次優惠中原價最高的款式，折後變相 55折！

【人氣皇牌】北海道產秋鮭三文魚（原價$20）： 選用北海道秋鮭，肉質嫩滑，鹽燒後鮮味十足，含豐富 Omega-3。

【素食推介】特製醬燒素牛肉（原價$20）： 以大豆蛋白製成，炭火燒香後仿真度極高，素食人士必試。

【經典滋味】吞拿魚沙律（原價$18）： 配上熊本釀造醬油及鰹魚精華，味道柔和。

濃香蛋汁牛壽喜燒（原價$22）

是今次優惠中原價最高的款式，折後變相 55折！

北海道產秋鮭三文魚（原價$20）

選用北海道秋鮭，肉質嫩滑，鹽燒後鮮味十足，含豐富 Omega-3。

第二輪（2月9-11日）：期間限定山葵紅雪蟹登場

第二輪優惠緊接在週末後，由 2月9日（一）至 11日（三） 舉行，主打期間限定的新口味。

【新品推介】山葵風味紅雪蟹沙律（原價$18）： 期間限定款式！在皇牌紅雪蟹沙律中加入特調山葵醬汁，清新微辛，非常有驚喜。

【啖啖肉】本格和風燒牛肉（原價$20）： 以關東風烹調，肉質鮮嫩多汁，燒肉汁惹味開胃。

【健康之選】金平牛蒡（原價$18）： 口感爽脆的牛蒡絲加入紅蘿蔔及芝麻，清新健康。

金平牛蒡（原價$18）

口感爽脆的牛蒡絲加入紅蘿蔔及芝麻，清新健康。

同場加映：新年大福禮盒$48/4件

除了御結優惠，華御結亦推出充滿好意頭的「大福禮盒」。由即日起至 2月19日，購買大福四件禮盒套裝只需 $48（原價$60），平均每件 $12。口味可自由配搭，寓意「大大福氣」及「圓滿」，新年送禮或自用都非常合適。今次 $12 優惠真係好抵，特別係壽喜燒牛肉及素牛肉平時$20/個，現在$12就食到！加上無限任買，買定幾個做早餐或者OT宵夜都一流，記得 mark 實日子去搶啦！

由即日起至 2月19日，購買大福四件禮盒套裝只需 $48（原價$60），平均每件 $12。

現在$12就食到，加上無限任買，記得 mark 實日子去搶啦！

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？