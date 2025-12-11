【華御結】冬日限定驚喜 7款人氣御結口味$12（11/12-17/12）

到咗全年最後一個月，$12御結當然會如期登場，以超值優惠為你送上年末驚喜！今次參與優惠嘅口味非常豐富，立即留意以下詳情，準備日日食得更滿足啦！

12月11日(四) - 12日(五)

[御結]北海道產秋鮭三文魚（原價 $20）

[御結]和風蝦沙律（原價 $20）

[御結]和風蒜香醬煮牛肉（原價 $20）

[御結]特製醬燒素牛肉（原價 $20）​

12月15日(一) - 17日(三)

[御結]本格和風燒牛肉（原價 $20）

[御結]明太子沙律（原價 $19）

[御結]金平牛蒡（原價 $18）

日期：2025/12/11 - 2025/12/12；2025/12/15 - 2025/12/17

地點：華御結各分店

