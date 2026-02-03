【華御結】7款人氣御結口味$12（05-06/02、09-11/02）

華御結同你賀新年，由2月5日至11日（星期六、日除外），7款不同口味御結以$12輪流登場。即睇以下指定日子及特選口味，每日準時出動！

2月5日（四）、6日（五）

[御結]北海道產秋鮭三文魚（原價 $20）

[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（原價 $22）

[御結]吞拿魚沙律（原價 $18）

[御結]特製醬燒素牛肉（原價 $20）

​2月9日（一）、10日（二）、11日（三）

[御結]本格和風燒牛肉（原價 $20）

[御結]山葵風味紅雪蟹沙律（原價 $18）

[御結]金平牛蒡（原價 $18）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：2026/02/05 - 2026/02/06；2026/02/09 - 2026/02/11

地點：華御結各分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso