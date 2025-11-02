馮淬帆逝世 演《精裝追女仔》堅哥深入民心
華復購美大豆之際 俄農業部長訪京尋求擴大出口
【on.cc東網專訊】在中國承諾恢復購買美國大豆之際，中國農業農村部部長韓俊上周五（10月31日）在北京會見到訪的俄羅斯農業部長盧特，雙方就深化中俄農業合作交換意見。英媒指，盧特訪京是尋求擴大對華出口。
韓俊表示，在兩國領導人戰略引領下，雙方農業部門交流密切，農業貿易、投資、科技等領域合作向縱深發展，取得積極成效。中方願與俄方一道，落實好兩國元首達成的共識，鞏固拓展在種業、作物病蟲害防控、農機、生物技術、綠色低碳農業等領域合作，共同推動中俄農業合作試驗示範區建設，進一步挖掘農業領域合作潛力，推動兩國農業合作邁上新台階。
盧特認同中方關於深化雙邊農業合作的意見建議，願在農產品貿易、市場准入、種業、農業機械、農業科教等領域與中方加強合作，積極推動中俄農業合作試驗示範區建設。
俄羅斯農業諮詢公司估計，俄羅斯今年的大豆產量將創歷史新高，最高可達900萬噸，剩餘產量可用於出口，出口總量可達100萬噸，而本季對中國的非轉基因大豆出口量可達80萬噸。俄羅斯去年在中國主要大豆供應國中排名第五，對華出口的大豆全部為非轉基因品種，主要用於生產豆腐、豆漿和醬油等食品。美國主要向中國供應轉基因大豆，用於動物飼料，而中國日前承諾在本收獲季購買1,200萬噸美國大豆。
知情人士相信，俄羅斯的非轉基因大豆出口不存在威脅，因為全球只有俄羅斯種植非轉基因大豆。
